در دویست و شصت و ششمین شب از اجتماعات مردمی، مردم همیشه در صحنه خوزستان حماسه‌های به یادماندنی در دفاع از ایران اسلامی آفریدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مردم انقلابی خوزستان در دویست و شصت و ششمین شب از اجتماعات مردمی دفاع از ایران اسلامی در میادین و خیابان‌های شهر‌ها و مناطق روستایی استان حضور یافتند و بیعت مجدد خود را با رهبر فرزانه انقلاب اسلامی اعلام کردند.

مردم جان فدای خوزستان در قرارشبانه خود در حالی که پرچم مقدس و سه رنگ جمهوری اسلامی ایران را در دست داشتند با سر دادن شعار‌های الله اکبر، مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل ضمن بیعت میثاق دوباره با آرمان‌های امامین انقلاب اسلامی و شهدای گرانقدر، حمایت و پشتیبانی خود را از رزمندگان وطن اعلام کردند.