به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم تجلیل از قهرمانان کشتی مسابقات جهانی ۲۰۲۶ قزاقستان با حضور قهرمانان کشتی آزاد و فرنگی، کادر فنی، علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی، پیشکسوتان و قهرمانانی نظیر منصور برزگر، علی اکبر حیدری، محمد طلایی، بهروز یاری، امید نوروزی، قاسم رضایی، علی اشکانی، علیرضا رضایی، فرح وشی، ابراهیم جوادی، صادق گودرزی، بهنام احسان پور و. حضور داشتند. اما نکته جالب توجه این مراسم غیبت حسن یزدانی بود. یزدانی مسابقات جهانی قزاقستان به نشان برنز وزن ۹۷ کیلوگرم رسید.

فدراسیون کشتی به طلایی‌های مسابقات جهانی قزاقستان ۶ میلیارد تومان، نقره ۲ میلیارد تومان و برنز یک میلیارد تومان پاداش پرداخت کرد.