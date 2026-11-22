به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، ابوالفضل منشی زاده رییس سازمان بسیج جامعه پزشکی استان با گرامیداشت سالروز تشکیل بسیج مستضعفان گفت: بسیجیان در بیش از چهار دهه گذشته، در حوادث مختلف از جمله دفاع مقدس، بلایای طبیعی و دوران کرونا همواره در خط مقدم خدمت‌رسانی به مردم حضور داشته‌اند.

وی با اشاره به فعالیت ۳ هزار و ۲۶۰ عضو فعال در بسیج جامعه پزشکی استان افزود: این مجموعه در بخش‌های بهداشتی، درمانی و ستادی، خدمات مختلفی به‌ویژه در مناطق محروم، روستا‌ها و حاشیه شهر‌ها ارائه می‌کند.

مسئول سازمان بسیج جامعه پزشکی استان سمنان با اشاره به برنامه‌های هفته بسیج گفت: در این ایام بیش از ۱۵ اردوی جهادی بهداشتی و درمانی در هشت شهرستان استان با حضور پزشکان، پرستاران و سایر نیرو‌های تخصصی حوزه سلامت برگزار می‌شود.

وی ویزیت پزشکان متخصص، خدمات پرستاری و مامایی و مشاوره سلامت روان را از جمله خدمات این اردو‌ها عنوان کرد و افزود: برگزاری مراسم بزرگداشت هفته بسیج در ۱۴ کانون فعال و دو دفتر بسیج جامعه پزشکی، تجلیل از پزشکان و فعالان جهادی، عطرافشانی مزار شهدا، نشست‌های بصیرتی و حلقه‌های صالحین از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

وی همچنین از فعالیت ۱۰ مرکز نفس در استان سمنان خبر داد و گفت: تاکنون با تلاش این مراکز و همکاری بیش از ۱۲۰ پزشک متخصص، ماما و فعال اجتماعی، ۶۰۲ جنین از سقط نجات یافته‌اند.

وی افزود: استان سمنان با توجه به جمعیت خود، سه سال متوالی رتبه برتر کشور را در عملکرد مراکز نفس کسب کرده است.

وی با بیان اینکه مراکز نفس امروز به یکی از محور‌های اصلی فعالیت در حوزه جوانی جمعیت استان تبدیل شده‌اند، گفت: بازدید از خانواده‌های تحت پوشش، اهدای ۱۰ سری سیسمونی و تکریم مادران و خانواده‌های حامی حفظ جنین از برنامه‌های هفته بسیج است.

مسئول سازمان بسیج جامعه پزشکی استان سمنان در ادامه به فعالیت کارگروه تخصصی بهداشت، سلامت و محیط زیست در مجمع بسیجیان استان اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعات مهم بررسی‌شده در این کارگروه، چالش ماندگاری پزشکان متخصص در استان است که پس از انجام مطالعات کارشناسی، راهکار‌هایی برای رفع این مشکل ارائه شده است.

در ادامه زهرا فخار مسئول جامعه پزشکی شهرستان سمنان هم از اجرای طرح مسجد‌محوری در فعالیت‌های بسیج جامعه پزشکی خبر داد و افزود: بر اساس این طرح، هر کانون بسیج جامعه پزشکی یک مسجد را به‌عنوان محور فعالیت‌های خود انتخاب می‌کند و برنامه‌های جهادی، بصیرتی و خدماتی با محوریت مساجد دنبال خواهد شد.

وی از برنامه‌ریزی برای اعزام کاروان راهیان نور جامعه پزشکی استان در دی‌ماه خبر داد و گفت: اعضای بسیج جامعه پزشکی علاوه بر بازدید از مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور، از مناطق جنگی که اخیراً مورد تهاجم دشمن قرار گرفته‌اند نیز بازدید خواهند کرد.

به مناسبت هفته بسیج اردوی پزشکان جهادگر در آرادان برگزار شد.