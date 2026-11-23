رئیس اداره تعزیرات حکومتی دامغان : از ابتدای امسال تا کنون به ۶۲۴ پرونده تخلف صنفی رسیدگی و مختومه شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، آقای پویا در جلسه ستاد تنظیم بازار گفت: امسال ۶۲۴ پرونده تخلف صنفی به تعزیرات حکومتی دامغان ارجاع شده که به تمام این پرونده‌ها رسیدگی شده است.

وی افزود: این پرونده‌ها به ۶۴ میلیارد و ۶۶۵ میلیون ریال جریمه نقدی مختومه شده‌اند.

به گفته وی ، در این مدت به ۱۰۱ پرونده قاچاق کالا و ارز هم رسیدگی شده که عمده کالا‌های قاچاق سوخت بوده است.

وی گفت: مهمترین تخلف واحد‌های صنفی گران فروشی، درجه نکردن قیمت و ارائه نکردن فاکتور بوده است.