رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان از کشف ۵ دستگاه استخراج غیرمجاز ارز دیجیتال به ارزش ۵ میلیارد ریال در بازرسی از ۲ واحد مسکونی در بجنورد و معرفی ۲ نفر به مرجع قضایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، سرهنگ، "مهدی حصاری" گفت: در پی انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های پلیسی، محل نگهداری دستگاه‌های استخراج غیرمجاز ارز دیجیتال شناسایی و با هماهنگی مرجع قضایی بازرسی از ۲ واحد مسکونی در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: در جریان این بازرسی‌ها ۵ دستگاه ماینر غیرمجاز به ارزش ۵ میلیارد ریال کشف و ضبط شد و در این رابطه ۲ نفر پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.