معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان با تأکید بر ظرفیت تنوع اقوام و فرهنگ‌های بومی استان برای توسعه هنر تئاتر، گفت: تئاتر می‌تواند با روایت فرهنگ‌ها، سنت‌ها و داشته‌های بومی، نقش مؤثری در ماندگاری هویت فرهنگی جامعه ایفا کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ محمد حمیدی در مراسم اختتامیه سی‌وهفتمین جشنواره تئاتر استان گلستان، با قدردانی از هنرمندان، داوران، مربیان و دست‌اندرکاران برگزاری این جشنواره، اظهار کرد: تنوع اقوام در گلستان بستر مناسبی برای رشد و شکوفایی هنر تئاتر و بازتاب ظرفیت‌های فرهنگی و سنت‌های بومی استان است.

وی با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی و حرفه‌ای هنرمندان، صداقت، صراحت و تعهد آنان به فعالیت هنری را قابل توجه دانست و افزود: هنرمندان با تمام وجود برای کاری که به آن عشق می‌ورزند تلاش می‌کنند و این صداقت و صمیمیت از ویژگی‌های ارزشمند جامعه هنری است.

حمیدی با اشاره به رویکرد دولت در حمایت از ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی کشور، بر ضرورت توجه به مطالبات فعالان عرصه فرهنگ و هنر تأکید کرد و گفت: حمایت از هنرمندان و فراهم‌کردن زمینه فعالیت و شکوفایی استعداد‌های آنان، نیازمند شنیدن دغدغه‌ها و تلاش برای رفع موانع پیش روی این قشر است.

معاون استاندار گلستان همچنین از برگزاری نشست با هنرمندان برای شنیدن و بررسی مطالبات آنان خبر داد و تصریح کرد: تلاش می‌کنیم موضوعاتی را که در سطح استان امکان پیگیری و رفع آنها وجود دارد، دنبال کنیم و در حد اختیارات و امکانات برای حل مشکلات جامعه هنری گام برداریم.