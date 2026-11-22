آئین ملی شکوه ایثار در قم برگزار میشود
آئین ملی شکوه ایثار، پاسداشت مقام مادران و همسران شهدا، فردا همزمان با سالروز وفات حضرتامالبنین (س) در حرم حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
؛ آئین ملی شکوه ایثار، پاسداشت مقام مادران و همسران شهدا، فردا همزمان با سالروز وفات حضرتامالبنین (س) در حرم حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار میشود.
بنا بر اعلام بنیاد شهید و امور ایثارگران ؛ این برنامه علاوه بر بارگاه ملکوتی حضرت معصومه (س) در قم , در تمام بقاع متبرکه در استانها و شهرستانها برگزار می شود.
همچنین در این مراسم، مادران و همسران شهدا بهخصوص مادران و همسران شهدای جنگهای تحمیلی اخیر تکریم خواهند شد.