آئین ملی شکوه ایثار در قم برگزار می‌شود

آئین ملی شکوه ایثار، پاسداشت مقام مادران و همسران شهدا، فردا همزمان با سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (س) در حرم حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار می‌شود.