مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی از آغاز اجرای طرح تولید و عرضه گوشت مرغ در وزن و سن بهینه اقتصادی از ابتدای دی‌ماه امسال خبر داد و گفت:بر اساس این طرح ورود مرغ‌های زنده با وزن بیش از ۲.۶ کیلوگرم به کشتارگاه‌ها ممنوع خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،ناصر امیر ابراهیمی گفت:طرح تولید و عرضه گوشت مرغ در وزن و سن بهینه اقتصادی با هدف افزایش بهره‌وری، کاهش مصرف نهاده‌ها و هزینه‌های تولید، مدیریت عرضه و تقاضا و تامین گوشت مرغ با قیمت مناسب برای مصرف‌کنندگان اجرا می‌شود.

وی با تاکید بر ضرورت همکاری مرغداران، تشکل‌های تولیدی، کشتارگاه‌ها و شبکه توزیع، رعایت وزن و سن بهینه کشتار، بهبود ضریب تبدیل غذایی، کاهش تلفات و مدیریت مصرف نهاده‌ها را از الزامات اجرای موفق این طرح عنوان کرد.