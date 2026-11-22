به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، پیمان آرامون افزود: این طرح از سال ۱۴۰۰ به پیمان سپرده شده و شامل احداث ۲۰ کیلومتر مسیر رفت و ۲۰ کیلومتر مسیر برگشت به‌صورت چهارخطه است.

وی تصریح کرد: درحال حاضر حدود یک‌ونیم کیلومتر از عملیات اجرایی و احداث یک دستگاه پل باقی مانده است که با توجه به تأمین مالی انجام‌شده برای پیمانکار و نظارت مستمر بر روند اجرای طرح، تلاش می‌کنیم در صورت مساعد بودن شرایط جوی، تا پایان آذرماه عملیات اجرایی آن به اتمام برسد و شاهد تکمیل و بهره‌برداری کامل از این محور باشیم.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی با تأکید براهمیت راهبردی این محور، خاطرنشان کرد: محور حیدرآباد – نقده به دلیل قرارگیری در مسیر تردد زائران اربعین و همچنین نقش آن درمسیر ترانزیتی منتهی به پیرانشهر و پایانه مرزی تمرچین، از اهمیت ویژه‌ای برخورداراست و تکمیل آن نقش مهمی در تسهیل تردد و ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل استان خواهد داشت.