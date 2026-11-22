مدیرکل دفتر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت ملی پست از کودکان و نوجوانان ۹ تا ۱۵ ساله سراسر کشور دعوت کرد تا با نوشتن نامه‌ای درباره فضا در پنجاه و ششمین مسابقه بین‌المللی نامه‌نگاری اتحادیه جهانی پست شرکت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهتاب سرخیل مدیرکل دفتر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت ملی پست با اشاره به موضوع مسابقه بین‌المللی نامه‌نگاری ۲۰۲۷ اتحادیه جهانی پست اعلام کرد: برای شخصی نامه‌ای بنویسید و در آن توضیح دهید که چرا فضا به همه تعلق دارد و در عین حال، متعلق به هیچ‌کس نیست.

سرخیل گفت: این دوره با همکاری دفتر امور فضای ماورای جو سازمان ملل متحد برگزار می‌شود. هدف مسابقه این است که کودکان و نوجوانان با نامه‌نگاری مهارت خواندن و نوشتنشان را تقویت کنند و دیدگاه‌هایشان را با زبان خودشان و به شیوه‌ای خلاقانه بیان کنند.

وی با تأکید بر حق شرکت همه کودکان و نوجوانان ۹ تا ۱۵ ساله در شهر‌ها و روستا‌های کشور افزود: برای شروع کافی است بچه‌ها کسی را انتخاب کنند که دلشان می‌خواهد درباره فضا با او حرف بزنند و همان‌طور که با او حرف می‌زنند، ساده و راحت بنویسند. نگاه و خلاقیت خودشان می‌تواند نامه‌شان را در داوری متمایز کند.

دعوت از مدارس، مراکز فرهنگی و رسانه‌ها برای همراهی

سرخیل با قدردانی از همراهی مؤثر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در دوره گذشته گفت: مربیان کانون می‌توانند بچه‌ها را با قالب نامه آشنا کنند و به آنها دلگرمی بدهند تا نوشتن را شروع کنند. فکر، بیان و متن نامه از آنِ خود شرکت‌کننده است.

وی رساندن خبر مسابقه به همه کودکان و نوجوانان واجد شرایط را مسئولیتی اجتماعی و مشترک دانست و از مسئولان آموزش‌وپرورش، مدیران مدارس، معلمان، مربیان کانون و کتابداران خواست فراخوان را به بچه‌ها معرفی کنند و فرصتی برای آشنایی آنها با نامه‌نگاری فراهم آورند. س

سرخیل همچنین از صداوسیما و رسانه‌های ملی و محلی دعوت کرد موضوع مسابقه و شیوه شرکت در آن را به خانواده‌ها اطلاع دهند.

مدیرکل دفتر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت ملی پست افزود: شرکت ملی پست آماده است با مدارس، مراکز فرهنگی و رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی فراخوان، ارائه راهنمای شرکت و برگزاری برنامه‌های آشنایی با نامه‌نگاری همکاری کند.



شرایط شرکت و ارسال آثار

سرخیل گفت: نامه‌های ارسالی می‌بایست به فارسی، در حداکثر ۸۰۰ کلمه و بدون استفاده از هوش مصنوعی نوشته شوند.

وی افزود: رعایت قالب نامه‌نگاری، انطباق با موضوع، خلاقیت در بیان و کیفیت نگارش، چهار معیار داوری آثارند .

سرخیل درباره شیوه ارسال آثار گفت: شرکت‌کنندگان می‌توانند نامه خود را همراه با فایل یک قطعه عکس پرسنلی باکیفیت به نشانی روابط‌عمومی پست استان محل سکونتشان بفرستند. نشانی ارسال آثار در تهران، صندوق پستی ۸۸۱۱–۱۵۸۷۵ است.

او افزود: درج نام و نام خانوادگی نویسنده، نشانی دقیق، کدپستی و شماره تلفن ثابت و همراه روی پاکت الزامی است. شرکت‌کنندگان و خانواده‌ها می‌توانند پرسش‌های خود درباره مسابقه و شیوه ارسال آثار را از طریق پیام‌رسان بله با نام کاربری @prpost۱ مطرح کنند.

سرخیل درباره جوایز مسابقه گفت: شرکت ملی پست به نویسندگان سه اثر برتر مرحله ملی جایزه می‌دهد و یک نامه منتخب را به نمایندگی از ایران به اتحادیه جهانی پست می‌فرستد. سه برنده نخست مرحله بین‌المللی نیز به‌ ترتیب مدال‌های طلا، نقره و برنز را همراه با گواهی و جوایز یادبود دریافت می‌کنند.

سرخیل با بیان اینکه در دوره ۲۰۲۶ بیش از یک میلیون و ۴۸۰ هزار نامه از ۶۵ کشور به مسابقه رسید، خاطرنشان کرد: امیرآریان حسنلو، نوجوان زنجانی، با نامه‌ای به دوستش پارسا درباره اهمیت ارتباط انسانی در دنیای دیجیتال، مدال برنز این دوره را به دست آورد.