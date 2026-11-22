رئیس انجمن صنفی تولید کنندگان و معدن داران نمک ایران : ۹۵ درصد صنایع کشور به نمک و مشتقات آن به عنوان یکی از مواد‌ اولیه مهم وابسته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، غلام عباس حرمتی در جمع معدن داران غرب استان سمنان گفت: شهرستان گرمسار یکی از قطب‌های مهم تولید نمک در کشور است که به واسطه داشتن معادن نمک در تامین کلر و کربنات سدیم و کاستیک مورد نیاز صنایع نقش مهمی دارد .

وی افزود: استان سمنان به تنهایی می‌تواند ۷ میلیون و ۲۰۰ هزارتن نمک تولید کند، اما ظرفیت آن بیش از ۱۰ میلیون تن است.

حرمتی به موضوع ژئو توریسم در حوزه نمک در شهرستان گرمسار اشاره کرد و گفت: باید با برگزاری جشنواره‌های نمک در معرفی این محصول اقدام شود.

علی همتی فرماندار گرمسار از ایجاد انجمن صنفی معدن داران نمک شهرستان گرمسار خبرداد و گفت: توجه به حوزه صنفی وبیان مطالبات معدن داران نمک منطقه با ایجاد این انجمن صنفی آسان‌تر می‌شود.

جمعی از معدن داران حوزه نمک در این همایش نبود مواد ناریه و انفجاری برای فعالیت معادن ، کمبود سوخت و نقدینگی و توجه به حوزه فراوری نمک را مطرح کردند.