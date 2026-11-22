با اهدای اعضای بدن جوان ۲۷ساله رفسنجانی، ۳ بیمارنیازمند به حیات ادامه دادند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، کارشناس هماهنگ‌کننده واحد فراهم‌آوری پیوند عضو دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان گفت: با رضایت خانواده بیمار مرگ مغزی اعضای بدن جوان ۲۷ ساله به بیماران نیازمند عضو پیوندی اهدا شد.

زهرا عظیمی با بیان اینکه اهدای عضو نمونه بارز ایثار، شهامت و شجاعت است؛ افزود: پس از تأیید مرگ مغزی مسلم شاه‌حسینی جوان ۲۷ ساله رفسنجانی، خانواده ایثارگرش کبد و کلیه‌هایش را به هم‌نوعان نیازمند هدیه کردند.

وی تصریح کرد: تصمیم این خانواده، نه تنها سه بیمار چشم‌انتظار را به زندگی بازگرداند، بلکه پیام امید و مهربانی را نیز به جامعه یادآوری کرد؛ پیامی که نشان می‌دهد حتی در سخت‌ترین شرایط نیز می‌توان درس بزرگی از مهربانی داد.