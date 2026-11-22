نماینده ولی‌فقیه در سپاه امام رضا (ع) بر نقش‌آفرینی بسیج در جهاد تبیین، مقابله با جنگ شناختی و خدمت‌رسانی به مردم تأکید کرد.

بسیج؛ ظرفیت مردمی انقلاب اسلامی در عرصه‌های دفاعی، فرهنگی، اقتصادی و محرومیت‌زدایی

بسیج؛ ظرفیت مردمی انقلاب اسلامی در عرصه‌های دفاعی، فرهنگی، اقتصادی و محرومیت‌زدایی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی ، هم‌زمان با هفته بسیج، دیشب برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه خراسان رضوی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین رستگار، نماینده ولی‌فقیه در سپاه امام رضا (ع)، به بررسی جایگاه و مأموریت‌های بسیج، نقش‌آفرینی این مجموعه مردمی در تحولات کشور، عملکرد بسیج در خراسان رضوی و ضرورت حضور مؤثرتر بسیجیان در عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی اختصاص یافت.

بسیج؛ فراتر از یک تشکیلات و یک عنوان سازمانی

حجت‌الاسلام والمسلمین رستگار با تبریک هفته بسیج به بسیجیان ایران و جهان اسلام اظهار کرد: بسیج صرفاً به معنای داشتن لباس خاکی، سلاح یا کارت عضویت نیست، بلکه بسیج یک تفکر، اندیشه و فرهنگ است که در چارچوب اسلام ناب محمدی (ص)، اعتقاد به ولایت فقیه، قانون اساسی و اقتدار و سربلندی ایران اسلامی معنا پیدا می‌کند.

وی افزود: تفکر بسیجی محدود به یک شغل، صنف یا قشر خاص نیست و هر فردی که به اسلام ناب و سربلندی ایران اعتقاد داشته باشد و در مسیر ارزش‌های انقلاب اسلامی حرکت کند، می‌تواند در زمره بسیجیان قرار گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه امام رضا (ع) با اشاره به گستردگی دامنه فعالیت بسیج گفت: امروز بسیج در اقشار مختلف جامعه حضور دارد و این تفکر از مرز‌های جغرافیایی کشور فراتر رفته و در نقاط مختلف جهان نیز گسترش یافته است.

وی با اشاره به تأثیر فرهنگ بسیجی در ایجاد امید در جوامع مستضعف تصریح کرد: تفکر بسیجی جوانان را امیدوار و دشمنان را ناامید می‌کند و امروز شاهد گسترش موجی از بیداری و توجه به فرهنگ مقاومت در نقاط مختلف جهان هستیم.

رزمایش جان‌فدا؛ جلوه‌ای از آمادگی و وفاداری مردم

حجت‌الاسلام والمسلمین رستگار با اشاره به برپایی رزمایش بزرگ جانفدا در مشهد، با تجلیل از روحیه وفاداری و مقاومت مردم ایران گفت: ملت ایران در طول ۴۷ سال گذشته با وجود همه دشواری‌ها و توطئه‌ها، پای آرمان‌های خود ایستاده است.

وی با اشاره به نمونه‌های تاریخی جان‌فشانی در تاریخ اسلام افزود: فرهنگ جان‌فدایی ریشه در آموزه‌های دینی و سیره پیامبر اسلام (ص)، امیرالمؤمنین (ع) و امام حسین (ع) دارد.

وی با اشاره به ایثار حضرت علی (ع) در شب هجرت پیامبر اکرم (ص) و فداکاری حضرت ابوالفضل العباس (ع) در واقعه کربلا، فرهنگ بسیجی و جان‌فدایی را برگرفته از مکتب اهل‌بیت (ع) دانست و اظهار کرد: ملت ایران نیز با تأسی به این الگو‌های تاریخی، در مسیر دفاع از دین، میهن و ارزش‌های اسلامی حرکت می‌کند.

بسیج؛ ظرفیت راهبردی برای حل مسائل کشور

نماینده ولی‌فقیه در سپاه امام رضا (ع) درباره مهم‌ترین اولویت‌های فعالیت بسیج در شرایط کنونی کشور نیز گفت: بسیج یک ظرفیت گسترده و راهبردی است که می‌تواند در هر عرصه‌ای که انقلاب اسلامی و مردم به آن نیاز دارند، نقش‌آفرینی کند.

وی با اشاره به تعبیر امام خمینی (ره) درباره بسیج به‌عنوان کلید حل مشکلات اظهار کرد: مأموریت بسیج محدود به یک حوزه خاص نیست و هرجا نیاز به حضور و خدمت باشد، این مجموعه می‌تواند متناسب با شرایط وارد میدان شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین رستگار افزود: در عرصه دفاعی و امنیتی، بسیج در کنار نیرو‌های مسلح ایفای نقش می‌کند؛ در حوزه سازندگی و زیرساخت‌ها، ظرفیت‌های مرتبط با سپاه و قرارگاه سازندگی فعال می‌شوند و در حوزه‌های علمی و فناوری نیز نیرو‌های متخصص و نخبه بسیجی حضور دارند.

وی با اشاره به فعالیت در حوزه‌هایی همچون فناوری هسته‌ای، علوم دیجیتال، فضایی، نانو و ژنتیک تصریح کرد: بسیج در زمینه محرومیت‌زدایی، امدادرسانی در حوادث طبیعی، مقابله با بحران‌ها و کمک به مردم در شرایط دشوار نیز حضوری مؤثر داشته است.

جهاد تبیین؛ مأموریت محوری بسیج در مقابله با جنگ شناختی

حجت‌الاسلام والمسلمین رستگار با اشاره به تغییر شیوه‌های تقابل دشمنان با جمهوری اسلامی ایران، جنگ شناختی و ادراکی را از مهم‌ترین عرصه‌های رویارویی امروز دانست و گفت: دشمن تلاش می‌کند با استفاده از ابزار‌های رسانه‌ای، شبکه‌های اجتماعی، تحریف واقعیت‌ها، انتشار شایعات و عملیات روانی، باور‌ها و ادراک مردم را تحت تأثیر قرار دهد.

وی افزود: در این شرایط، یکی از مهم‌ترین وظایف بسیج، حضور فعال و مؤثر در عرصه جهاد تبیین است.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه امام رضا (ع) با اشاره به نقش حضرت فاطمه زهرا (س) در دفاع از ولایت خاطرنشان کرد: همان‌گونه که حضرت زهرا (س) با بصیرت و روشنگری از ولایت دفاع کردند، امروز نیز بسیجیان باید با آگاهی‌بخشی و تبیین حقایق، در برابر تحریف و عملیات روانی دشمن بایستند.

وی با بیان اینکه تحریف، ستون فقرات جنگ شناختی دشمن است، اظهار کرد: دشمن تلاش می‌کند جای حق و باطل را تغییر دهد و واقعیت‌ها را وارونه جلوه دهد؛ بنابراین مقابله با این جریان، نیازمند روشنگری، بصیرت، آگاهی و تبیین دقیق دستاورد‌ها و واقعیت‌های کشور است.

حجت‌الاسلام والمسلمین رستگار ایمان و باور دینی را از مهم‌ترین پشتوانه‌های بسیجیان در این میدان برشمرد و گفت: آنچه موجب حضور و پایداری مردم در شرایط دشوار شده، اعتقاد، ایمان و روحیه مسئولیت‌پذیری آنان است.

وی با اشاره به حضور مردم در اجتماعات و میدان‌های مختلف در شرایط بحرانی افزود: حضور مستمر مردم، حتی در شرایط سخت آب‌وهوایی و زیر فشار تهدیدها، نشان‌دهنده پیوند عمیق اعتقادی و ملی آنان با کشور و ارزش‌های مورد باورشان است.

بسیج و ضرورت کمک به حل مشکلات اقتصادی مردم

نماینده ولی‌فقیه در سپاه امام رضا (ع) با اشاره به تجربه بسیج در امدادرسانی و کمک‌های مؤمنانه گفت: بسیج در طول سال‌های گذشته در حوادث مختلف از جمله سیل، بحران کرونا، مشکلات اجتماعی و اقتصادی، ظرفیت کمک‌رسانی مردم به یکدیگر را فعال کرده است.

رستگار با اشاره به مأموریت‌های بسیج سازندگی و محرومیت‌زدایی اظهار کرد: در این عرصه، چهار وظیفه مهم برای مجموعه سپاه و بسیج قابل تعریف است؛ نخست، تفکر و شناسایی نیاز‌های واقعی مردم و انقلاب؛ دوم، ایجاد تحرک در دستگاه‌ها و سازمان‌های مسئول؛ سوم، تکمیل اقدامات و ورود به بخش‌هایی از کار که نیازمند حمایت و مشارکت بیشتر است؛ و چهارم، ارائه الگو‌های موفق برای حل مسائل جامعه.

وی تأکید کرد: بسیج باید علاوه بر شناسایی مشکلات، زمینه همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی را فراهم کند و در موارد لازم نیز برای تکمیل طرح‌ها و رفع محرومیت‌ها به میدان بیاید.

اقدامات بسیج خراسان رضوی در حوزه محرومیت‌زدایی

حجت‌الاسلام والمسلمین رستگار در ادامه با اشاره به بخشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه سازندگی و محرومیت‌زدایی در استان گفت: به مناسبت هفته بسیج، بیش از دو هزار افتتاحیه در طرح‌های مختلف پیش‌بینی شده است.

اجرای طرح‌های آبخیزداری و منابع طبیعی، احیای قنوات و توسعه زیرساخت‌های آبی، بهسازی و توسعه زیرساخت‌های روستایی و بازسازی ۶۰۰ واحد مسکونی آسیب‌دیده از جنگ رمضان از جمله این طرح ها است.

نقش‌آفرینی جوانان و نخبگان در ساختار بسیج

نماینده ولی‌فقیه در سپاه امام رضا (ع) گفت: بخش مهمی از فعالیت‌های بسیج با حضور جوانان اداره می‌شود و نیرو‌های جوان در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی و فناوری نقش‌آفرینی می‌کنند.

وی با اشاره به فعالیت‌های متنوع فرهنگی و اجتماعی بسیج افزود: امروز برنامه‌های مختلفی برای شناسایی، جذب و پرورش استعداد‌های جوانان در نظر گرفته شده است و بخش قابل توجهی از فعالیت‌های تخصصی و فناورانه با مشارکت همین نسل انجام می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه امام رضا (ع) از فعالیت معاونت نخبگان و توجه به استعداد‌های دانش‌آموزی خبر داد و گفت: شناسایی استعداد‌ها از دوران مدرسه آغاز می‌شود و این روند تا مقاطع دانشگاهی و استفاده از ظرفیت نخبگان در عرصه‌های تخصصی ادامه دارد.

بسیج؛ پیوند ایمان، تخصص و خدمت به مردم

نماینده ولی‌فقیه در سپاه امام رضا (ع) با تأکید بر اینکه بسیج باید متناسب با نیاز‌های روز جامعه حرکت کند، خاطرنشان کرد: امروز حضور بسیجیان در عرصه‌های دفاعی، علمی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سازندگی نشان‌دهنده گستردگی ظرفیت این مجموعه مردمی است.

او با اشاره به ضرورت توجه هم‌زمان به مسائل فرهنگی و اقتصادی گفت: بسیج باید در کنار مقابله با تهدید‌های دشمن، برای کاهش مشکلات مردم، تقویت امید اجتماعی، خدمت‌رسانی به محرومان و استفاده از ظرفیت جوانان و نخبگان نیز برنامه‌ریزی کند.