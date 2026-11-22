رئیس فدراسیون کشتی گفت: زمانیکه فدراسیون را تحویل گرفتم بیش از ۵۹ میلیارد بدهی داشت و ما با اینکه برای کشتی کار‌های زیادی کرده‌ایم، اما کشتی هنوز به جایگاه اصلی نرسیده است.



به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی در مراسم تجلیل از قهرمانان مسابقات جهانی قزاقستان ۲۰۲۶ با اشاره به شرایط اظهار داشت: هدف از برگزاری این مراسم، اهدای جوایز به قهرمانان کشتی بود و اکنون باید حرمت بزرگان را حفظ کنیم. در روز‌های نخست حضورم در فدراسیون کشتی، خیلی اذیت شدم. فدراسیون کشتی بیش از ۵۹ میلیارد تومان بدهی داشت و وضعیت خوابگاه‌ها نیز افتضاح بود.

وی افزود: ما کار را با ساختن و اصلاح وضعیت کشتی آغاز کردیم و روی برند فدراسیون کشتی کار کردیم. باید شرایط را برای ملی‌پوشان مهیا می‌کردیم و هنوز هم معتقدم کشتی به جایگاه واقعی خود نرسیده است. کشتی با فاصله ورزش اول ایران است و این رشته متعلق به همه مردم ایران است.

۸۳ درصد مدال‌های ورزشی قهرمانی ایران برای کشتی است و حق ماست که بودجه زیادی داشته باشیم. در المپیک ۲۰۲۴ باید سه مدال طلای دیگر هم می‌گرفتیم که به دلیل اشتباهات فنی کشتی‌گیران نتوانستیم به این هدف برسیم. ما در کشتی از مجارستان مدال‌های المپیک کمتری داریم و این موضوع خوب نیست.

دبیر با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی برای المپیک لس‌آنجلس گفت: برای المپیک لس‌آنجلس باید خیلی تلاش کنیم و بسیار خوب کار کنیم. باید روی کشتی و رسانه آن کار کنیم. کشتی ۱۳۱ قهرمان جهان و المپیک دارد و بالای ۳۰۰ مدال کسب کرده است. باید اشتباهات را اصلاح کنیم؛ چراکه کشتی موتور محرک ورزش ایران است و هر زمان کشتی نتیجه گرفته، سایر رشته‌های ورزشی نیز عملکرد خوبی داشته‌اند.

رئیس فدراسیون کشتی با بیان اینکه کشتی متعلق به تمام مردم ایران است، خاطرنشان کرد: در کشتی اصلاح‌طلب و اصولگرا نداریم. کشتی‌گیران ما وارد مسائل سیاسی نمی‌شوند و فقط در بحث ملی پای کار هستند. کشتی برای همه مردم ایران است و همه باید از این رشته حمایت کنند.

دبیر در خصوص پاداش قهرمانان و دیدارش با معاون اول رئیس جمهور گفت: چند روز پیش خدمت آقای عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، گفتم کسی که مدال جهانی می‌گیرد، ۶۰۰ میلیون تومان پاداش دریافت می‌کند که خنده‌دار است و باید اصلاح شود. طلای المپیک فقط با طلای جام جهانی قابل مقایسه است.

دبیر با تأکید بر ضرورت توجه به پیشکسوتان و انتقال تجربه به نسل جوان اظهار داشت: جوانان باید از پیشکسوتان الگوبرداری کنند و نکاتی را که باید بدانند، از آنها بپرسند. کسی که طلای المپیک می‌گیرد، وضع مالی خوبی دارد و از سایر نهاد‌ها نیز به او می‌رسند؛ ما می‌خواهیم شرایط مدال‌آوران جهانی هم به همین شکل باشد.

وی با اشاره به مدت حضور ملی‌پوشان در اردو‌های تیم ملی گفت: از دی‌ماه تا شهریور، ملی‌پوشان ۹ ماه با ما تمرین می‌کنند و ما باید بر روش زندگی آنها نظارت داشته باشیم.

رئیس فدراسیون کشتی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به برخی شبکه‌های رسانه‌ای معاند اظهار داشت: شبکه‌ای که دوست داشته باشد مردم کشورش شهید شوند، به والله نمی‌شود به آنها انسان گفت.

دبیر در پایان ابراز امیدواری کرد که خداوند از تلاش‌های انجام‌شده راضی باشد.