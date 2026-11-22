به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سید شهریار گنجی، مدیرکل صدا و سیمای استان گفت: با توجه به شرایط جنگی کشور، همدلی، همراهی و آمادگی برای کمک به یکدیگر از ارزش‌های دینی و اخلاقی است و همکاران صدا و سیما با مشارکت در این پویش، تلاش کردند دین خود را به هم‌وطنان و نیازمندان ادا کنند.

مدیرکل انتقال خون استان کهگیلویه و بویراحمد نیز با اشاره به کاهش مراجعات به پایگاه‌های انتقال خون در فصل سرما و افزایش بیماری‌های تنفسی، از مردم نوع‌دوست استان خواست برای تأمین ذخایر خونی به پایگاه‌های انتقال خون مراجعه کنند.

عباس رضایی با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۶ هزار و ۸۰۰ واحد خون از استان به شبکه ملی خون‌رسانی ارسال شده است، افزود: با توجه به نیاز سراسری به فرآورده‌های خونی و شرایط آماده‌باش کشور، ضروری است مردم پیامک‌های سازمان انتقال خون را جدی بگیرند و برای اهدای خون به پایگاه‌های سراسر استان مراجعه کنند.