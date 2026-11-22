کشاورزان استان سمنان امسال ۵۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی را به کشت گندم و جو اختصاص دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مدیر زراعت و باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: از مجموع کشت این دو محصول راهبردی، ۳۳ هزار هکتار گندم و ۲۳ هزار هکتار جو به صورت آبی و دیم کشت شده است.

نرگس افضلی با بیان اینکه کشت پاییزه در استان سمنان از اواسط شهریور آغاز شده و تا اواخر پاییز ادامه دارد، گفت: بیشترین ارقام کشت شده متناسب با اقلیم مناطق مختلف استان شامل گوهران - یوسف- سیوند و نارین است.

پیش بینی شده است امسال از هر هکتار ۴ تن گندم و سه تن جو برداشت شود.