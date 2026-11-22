به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمید عبیداوی گفت: طرح ملی سامان از اسفندماه سال گذشته با هدف تعمیر، نگهداری و بهینه‌سازی شبکه توزیع برق آغاز شده و یکی از برنامه‌های صنعت برق برای مدیریت مصرف انرژی و عبور مطمئن از اوج مصرف زمستان ۱۴۰۵ است.

وی افزود: مرحله سوم این طرح در قالب یک رزمایش سراسری و با هدف افزایش آمادگی شبکه برق، شناسایی نقاط آسیب‌پذیر و جلوگیری از بروز اختلال در برق‌رسانی و با مشارکت ۱۳۳ نیروی سیمبان و ۱۷۵ نفر از کارشناسان نظارتی، نیرو‌های ایمنی و رانندگان و با به‌کارگیری ۱۱۱ دستگاه خودروی عملیاتی سبک و نیمه‌سنگین در ۴۷ فیدر فشار متوسط استاناجرا شد.

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق خوزستان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این مانور تصریح کرد: نیرو‌های عملیاتی با بررسی خطوط و تجهیزات برق، نقاط آسیب‌پذیر شبکه را شناسایی و برای رفع مشکلات اقدام کردند.

وی گفت: اصلاح ۵۷۳ مورد اتصال سست، رسیدگی به وضعیت مقره‌ها و تجهیزات حفاظتی، اصلاح پایه‌های برق و شاخه‌زنی ۳۹۲ اصله درخت در حریم خطوط از جمله اقدامات انجام‌شده در این مانور بود.

عبیداوی رفع خطر ۵۳ نقطه حادثه‌خیز، سرویس ۴۱ دستگاه پست توزیع برق و اصلاح تجهیزات شبکه را از دیگر اقدامات نیرو‌های عملیاتی عنوان کرد و گفت: همچنین ۱۶ کیلومتر از خطوط فشار ضعیف و فشار متوسط برق برای افزایش ایمنی و کاهش تلفات انرژی استانداردسازی شد.

وی با تاکید بر اهمیت همکاری مشترکان در مدیریت مصرف برق خاطرنشان کرد: پایداری شبکه برق تنها به اقدامات فنی محدود نمی‌شود و همراهی مردم در مصرف بهینه انرژی نیز نقش مهمی در تأمین برق مطمئن در فصل زمستان دارد.

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اهمیت مدیریت بهینه بار در فصل سرد سال و با توجه به ضرورت پایداری سراسری شبکه و استمرار خدمت‌رسانی مطلوب از مشترکان خواست با پرهیز از مصرف غیرضروری برق و استفاده بهینه از وسایل برقی و گرمایشی، صنعت برق را در تأمین پایدار انرژی و عبور از اوج مصرف زمستانی یاری کنند.

پیش از این نیز مدیرعامل شرکت توزیع برق اهواز از اجرای مانور طرح سامان با هدف نگهداشت شبکه برق خبرداد و اعلام کرده بود که طرح سامان نقش مهمی در پایداری شبکه برق به ویژه در فصل تابستان داشته و از ابتدای سال جاری تاکنون ۹۳۰ کیلومتر از خطوط برق این شرکت در قالب این طرح تعمیر و سرویس شده است.