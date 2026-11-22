مرکز مدیریت راه‌های کشور از ترافیک سنگین در محدوده شهرک صنعتی کاسپین و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک در آزادراه قزوین–کرج–تهران و همچنین بخش‌هایی از محور‌های شهریار–تهران و ورامین–تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اطلاعیه مرکز مدیریت راه‌های کشور، ترافیک وسایل نقلیه در محدوده شهرک صنعتی کاسپین و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک در آزادراه قزوین–کرج–تهران سنگین است.

همچنین تردد در برخی مقاطع محور شهریار–تهران و محدوده قلعه‌نو در بزرگراه ورامین–تهران سنگین گزارش شده است. در محدوده احمدآباد مستوفی در آزادراه ساوه–تهران نیز ترافیک نیمه‌سنگین است.

بر پایه این گزارش، تردد در مسیرهای رفت‌وبرگشت محورهای چالوس، هراز و فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن و آزادراه‌های تهران–پردیس، تهران–شمال و قزوین–رشت روان است.

محورهای شمالی نیز فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.