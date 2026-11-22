به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،به گفته خانم دهیادگاری مدیر مرکز رشد علم و فناوری دانشگاه صنعتی سیرجان این مرکز یکی از مراکز زیر مجموعه های پارک علم و فناوری استان کرمان هست که تاکنون موفق شده بستری مؤثر در شکل گیری شرکت‌های دانش بنیان ایفا کند.

وی افزود : در حال حاضر ۷۰ شرکت فناوری و استار تاپ فعال در این مرکز مستقر بوده و در حوزه‌های مختلف فعالیت دارند و برای بیش از ۱۰۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد و ۶ طرح تحقیقاتی و صنعتی با صنایع هم در منطقه اجرا و با صنایع و معادن در تامین قطعات مورد نیاز و خودکفایی همکاری دارند.

خانم لوئیزا دهیادگاری عنوان کرد : مرکز رشد دانشگاه صنعتی سیرجان به‌عنوان نمادی از دانشگاه کارآفرین و تسهیل کننده ارتباط میان دانشکده‌های فنی و بخش های صنعتی و معدنی است که نقش جوانان در این مراکز به عنوان مبتکر و تلاش در زمينه ساخت قطعات مورد نیاز صنایع و معادن مؤثر بوده و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با اشاره به برنامه‌های آتی مرکز رشد دانشگاه صنعتی سیرجان عنوان کرد: جذب و حمایت از ایده‌های نوآورانه و محصول‌محور اعضای هیئت علمی، پژوهشگران، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دانش‌آموختگان دانشگاه طراحی شده و زمینه شکل‌گیری هسته‌های فناور جدید را فراهم خواهد کرد.

شرکت های مجموعه مرکز رشد دانشگاه صنعتی سیرجان در بخش های مختلف صنعتی و معدنی ؛ صنایع و شرکت های بزرگ، مکانیزه سازی فرآیندهای اداری و عملیاتی، محصولات الکترونیک، فعالیت در نرم افزارهای جدید مطابق با استانداردهای جهانی، طراحی بردهای الکترونیکی، ساخت انواع قطعات فلزی و غیر فلزی دقیق صنعتی و مهندسی معکوس دانش بنیان فعال هستند.



