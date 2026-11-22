به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مرتضی فولادی حفارمردان شرکت ملی حفاری ایران با کاربست میانگین ۶۱ دستگاه حفاری در مدت ۱۴ هزار و ۹۷۵ روز عملیات حفاری موفق به حفر و تکمیل ۷۸ حلقه چاه نفت وگاز در مناطق خشکی و دریایی کشور شدند، اظهار کرد: در امتداد تکمیل چاه ها، حفاری تعداد قابل توجهی چاه دیگر نیز در این بازه زمانی آغاز گردیده و یا در مراحل انجام است که در ایام پیش رو بتدریج تکمیل و تحویل شرکت‌های متقاضی خواهد شد.

وی ادامه داد: از مجموع چاه‌های تکمیل شده در این مدت ۱۸ حلقه توسعه‌ای توصیفی و ۶۰ حلقه تعمیری است که به تفکیک، ۵۹ حلقه در وسعت عملیاتی شرکت ملی مناطق مناطق نفتخیز جنوب، ۷ حلقه در شرکت نفت مناطق مرکزی، ۵ حلقه در شرکت نفت فلات قاره، ۲ حلقه در شرکت مهندسی و توسعه نفت و ۵ حلقه در قالب پروژه حفاری و تکمیل نهایی گردید.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران میزان حفاری از ابتدای سال جاری تاکنون را ۹۲ هزار و ۹۹۷ متر عنوان کرد و گفت: این رقم نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۳ هزار و ۳۳۴ متر افزایش نشان می‌دهد که در این ارتباط تلاش جمعی کارکنان شرکت در بخش‌های صف و ستاد و به ویژه همکاران اقماری در تحقق اهداف و پاسخگویی به برنامه‌های صنعت نفت بسیار ارزشمند است.