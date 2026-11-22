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تصادف زنجیرهای در جاده داراب-بندرعباس پنج مصدوم و دو فوتی بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان داراب گفت: گزارشی مبنی بر تصادف زنجیرهای سه خودرو دناپلاس، کوییک و پرایدبار در کیلومتر ۱۲۰ محور داراب_بندرعباس به هلالاحمر اعلام شد.
محمود حیدری افزود: بلافاصله یک تیم امدادی از نجاتگران هلالاحمر به محل حادثه اعزام شد.
او بیان کرد:این حادثه پنج مصدوم و دو جانباخته به همراه داشت که نجاتگران پس از ارزیابی و تثبیت صحنه، به رهاسازی اقدام کردند و سپس پیکر جانباختگان به عوامل مربوطه تحویل دادند و در ادامه نیز مصدومان توسط اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدند.