به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان داراب گفت: گزارشی مبنی بر تصادف زنجیره‌ای سه خودرو دناپلاس، کوییک و پراید‌بار در کیلومتر ۱۲۰ محور داراب_بندرعباس به هلال‌احمر اعلام شد.

محمود حیدری افزود: بلافاصله یک تیم امدادی از نجاتگران هلال‌احمر به محل حادثه اعزام شد.

او بیان کرد:این حادثه پنج مصدوم و دو جانباخته به همراه داشت که نجاتگران پس از ارزیابی و تثبیت صحنه، به رهاسازی اقدام کردند و سپس پیکر جان‌باختگان به عوامل مربوطه تحویل دادند و در ادامه نیز مصدومان توسط اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدند.