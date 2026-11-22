تیم کومیته تیمی مردان ایران در دیدار رده‌بندی جام جهانی کاراته مقابل روسیه نتیجه را واگذار و در جایگاه چهارم ایستاد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در روز پایانی دومین دوره جام‌جهانی تیمی کاراته در هانگژو چین، مسابقات رده‌بندی و فینال بخش‌های مختلف، برگزار شد.

شاگردان سجاد گنج زاده در تیم ملی کاراته ایران که با شکست مقابل ترکیه در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جام جهانی به دیدار رده بندی راه یافته بودند، در این مرحله به مصاف روسیه رفته و با قبول شکست ۳ بر صفر موفق به کسب مدال برنز نشدند.

تیم ملی ایران در این دیدار با ترکیب مهدی عاشوری، مرتضی نعمتی و امیرعباس بیگ محمدلو به مصاف روسیه رفت و هر سه کاراته نتیجه را به رقبا واگذار کردند تا نایب قهرمان نایب قهرمان دوره قبل دست خالی تاتامی هانگژو را ترک کند.

تیم ملی ایران با ترکیب علی اصغرآسیابری، صالح اباذری، مرتضی و محمود نعمتی، مهدی عاشوری، مهدی گنج زاده، اسماعیل معتمدی و امیرعباس بیگ محمدلو عازم چین شد.

مردان کاراته ایران در مرحله مقدماتی با چهار پیروزی متوالی مقابل تیم های استرالیا، چین، الجزایر و مونته‌نگرو به‌عنوان صدرنشین گروه دوم راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شده و با پیروزی مقابل ایتالیا در این مرحله به نیمه‌نهایی صعود کردند.

کاراته ایران با سه تیم در کومیته تیمی مردان و زنان و کاتای تیمی بانوان در دومین دوره مسابقات جام جهانی شرکت کرد و در نهایت بدون کسب مدال و با ناکامی این مسابقات را به پایان رساند.