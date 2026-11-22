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با الحاق یک هزار و ۲۰۰هکتار به محدوده شهری بوکان؛ نقشه رسمی طرح جامع محدوده شهر بوکان رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در مراسمی با حضور فرماندار، اعضای شورای اسلامی شهر، شهردارو اصحاب رسانه شهرستان بوکان نقشه رسمی طرح جامع محدوده شهر بوکان رونمایی شد و این طرح بهصورت رسمی و نهایی به اطلاع عموم رسید.
این مراسم با هدف اعلام عمومی نقشه نهایی طرح جامع محدوده شهری بوکان برگزار شد و طی آن، نقشه رسمی این طرح در معرض اطلاع شهروندان قرار گرفت و یک هزار و ۲۰۰هکتار به محدوده شهری بوکان اضافه و اعلام شد.
طرح جامع شهری بهعنوان یکی از اسناد مهم و راهبردی در نظام برنامهریزی و مدیریت شهری، نقش تعیینکنندهای در هدایت توسعه کالبدی شهر، ساماندهی گسترش محدوده شهری و ایجاد هماهنگی در برنامهریزیهای آتی دارد.
خشایارصنعتی فرماندار بوکان در نشست بررسی و تعیین محدوده الحاقی شهر بوکان، با اشاره به نهایی شدن الحاق یکهزار و ۲۰۰ هکتار به محدوده این شهر، اظهار داشت: این اقدام حاصل مجموعهای از پیگیریهای مستمر، هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و همراهی مسئولان شهرستان بوده و میتواند زمینهساز توسعه متوازن، قانونمند و آیندهنگر شهر بوکان باشد
فرماندار بوکان با بیان اینکه توسعه محدوده شهر باید همزمان با تعیین تکلیف مسائل موجود انجام شود، اظهار داشت: یکی از موضوعات مهم در این زمینه، تعیین تکلیف ساختوسازهای غیرمجاز و ساماندهی وضعیت موجود است. از این پس، هرگونه ساختوساز باید در چارچوب ضوابط قانونی، طرحهای مصوب و مقررات شهرسازی انجام شود و با مشخص شدن خط محدوده شهر، هیچ عذر و بهانهای برای تداوم ساختوسازهای غیرمجاز پذیرفته نخواهد بود.
صنعتی تأکید کرد: هدف اصلی مدیریت شهرستان، کمک به مردم برای تأمین مسکن و ایجاد سرپناه مناسب، ایمن و قانونمند است. آسایش، امنیت و سرپناه شهروندان خط قرمز ماست و تمامی تصمیمات باید بهگونهای اتخاذ شود که ضمن رعایت حقوق مالکانه، منافع عمومی و آینده شهر نیز مورد توجه قرار گیرد.
در ادامه این نشست، علی قادری رئیس شورای اسلامی شهروامیر احمدی شهردار، گزارشی جامع درباره طرح و ابعاد مختلف آن ارائه کردند. سپس از نقشه رسمی محدوده شهر بوکان در چارچوب طرح جامع شهری رونمایی شد و این نقشه بهعنوان سند نهایی محدوده شهری، به اطلاع عموم رسید.