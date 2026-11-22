به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در مراسمی با حضور فرماندار، اعضای شورای اسلامی شهر، شهردارو اصحاب رسانه شهرستان بوکان نقشه رسمی طرح جامع محدوده شهر بوکان رونمایی شد و این طرح به‌صورت رسمی و نهایی به اطلاع عموم رسید.

این مراسم با هدف اعلام عمومی نقشه نهایی طرح جامع محدوده شهری بوکان برگزار شد و طی آن، نقشه رسمی این طرح در معرض اطلاع شهروندان قرار گرفت و یک هزار و ۲۰۰هکتار به محدوده شهری بوکان اضافه و اعلام شد.

طرح جامع شهری به‌عنوان یکی از اسناد مهم و راهبردی در نظام برنامه‌ریزی و مدیریت شهری، نقش تعیین‌کننده‌ای در هدایت توسعه کالبدی شهر، ساماندهی گسترش محدوده شهری و ایجاد هماهنگی در برنامه‌ریزی‌های آتی دارد.

خشایارصنعتی فرماندار بوکان در نشست بررسی و تعیین محدوده الحاقی شهر بوکان، با اشاره به نهایی شدن الحاق یک‌هزار و ۲۰۰ هکتار به محدوده این شهر، اظهار داشت: این اقدام حاصل مجموعه‌ای از پیگیری‌های مستمر، هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و همراهی مسئولان شهرستان بوده و می‌تواند زمینه‌ساز توسعه متوازن، قانونمند و آینده‌نگر شهر بوکان باشد

فرماندار بوکان با بیان اینکه توسعه محدوده شهر باید هم‌زمان با تعیین تکلیف مسائل موجود انجام شود، اظهار داشت: یکی از موضوعات مهم در این زمینه، تعیین تکلیف ساخت‌وساز‌های غیرمجاز و ساماندهی وضعیت موجود است. از این پس، هرگونه ساخت‌وساز باید در چارچوب ضوابط قانونی، طرح‌های مصوب و مقررات شهرسازی انجام شود و با مشخص شدن خط محدوده شهر، هیچ عذر و بهانه‌ای برای تداوم ساخت‌وساز‌های غیرمجاز پذیرفته نخواهد بود.

صنعتی تأکید کرد: هدف اصلی مدیریت شهرستان، کمک به مردم برای تأمین مسکن و ایجاد سرپناه مناسب، ایمن و قانونمند است. آسایش، امنیت و سرپناه شهروندان خط قرمز ماست و تمامی تصمیمات باید به‌گونه‌ای اتخاذ شود که ضمن رعایت حقوق مالکانه، منافع عمومی و آینده شهر نیز مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه این نشست، علی قادری رئیس شورای اسلامی شهروامیر احمدی شهردار، گزارشی جامع درباره طرح و ابعاد مختلف آن ارائه کردند. سپس از نقشه رسمی محدوده شهر بوکان در چارچوب طرح جامع شهری رونمایی شد و این نقشه به‌عنوان سند نهایی محدوده شهری، به اطلاع عموم رسید.