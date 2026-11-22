به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مهاباد از پرداخت مجموع ۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی به فعالان حوزه گردشگری این شهرستان در سال جاری خبر داد. واحد جولایی افزود: این تسهیلات قرض‌الحسنه با نرخ سود چهار درصد از محل اعتبارات تبصره ۱۵ قانون بودجه، منابع استانی و تبصره ۹۵، به فعالان و واحد‌های گردشگری این شهرستان اختصاص یافت.

وی تصریح کرد: این تسهیلات در مجموع به ۱۶ بهره‌مند از بخش‌های مختلف گردشگری، شامل واحد‌های اقامتی، دفاتر خدمات مسافرتی، سفره‌خانه‌های سنتی و راهنمایان گردشگری پرداخت شده است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مهاباد گفت: این شهرستان در حال حاضر دارای ۲۸ واحد و تأسیسات گردشگری در بخش‌های مختلف اقامتی، پذیرایی، خدمات مسافرتی و تفریحی است.

جولایی با یادآوری اینکه علاوه براین واحد‌های فعال، طرح‌های متعددی درحوزه گردشگری در مراحل ساخت و اجرا قرار دارند، اضافه کرد: ۲۴ طرح سرمایه‌گذاری دراین حوزه در دست پیگیری و انجام است.

وی اظهارداشت: پرداخت این تسهیلات در راستای حمایت از فعالان اقتصادی، تقویت زیرساخت‌های گردشگری، کمک به توسعه کسب‌وکار‌های مرتبط و فراهم‌کردن زمینه افزایش ظرفیت گردشگری این شهرستان صورت گرفته است.