معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست از پیشنهاد تشکیل مرکز تخصصی مقابله با آلودگی‌های نفتی با مشارکت وزارت نفت و شرکت‌های دانش‌بنیان خبر داد؛ و گفت این مرکز با هدف توسعه فناوری‌های بومی و کاهش پیامد‌های زیست‌محیطی آلودگی‌های نفتی ناشی از حملات به تأسیسات نفتی فعالیت خواهد کرد.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، در نشست مشترک معاونت محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست با مدیران محیط زیست وزارت نفت، راهکار‌های تقویت همکاری‌های مشترک برای مقابله با آلودگی‌های نفتی و مدیریت آثار زیست‌محیطی حوادث اخیر بررسی شد.

احمدرضا لاهیجان‌زاده، معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست، در این نشست با اشاره به آثار و پیامد‌های جنگ‌های تحمیلی اخیر بر محیط زیست ساحلی و دریایی کشور، بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های مسئول برای مدیریت آسیب‌های زیست‌محیطی تأسیسات و زیرساخت‌های نفتی تأکید کرد.

در این نشست، ضمن تشریح اقدامات و تجربیات وزارت نفت در زمینه پاکسازی آلودگی‌های نفتی و مدیریت پیامد‌های زیست‌محیطی حوادث اخیر، ظرفیت‌های توسعه همکاری‌های مشترک نیز بررسی شد.

توسعه فناوری‌های بومی و استفاده از توان شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه تحقیق و تولید مواد پراکنده‌ساز نفت با پایه زیستی، از دیگر محور‌های این نشست بود. بر این اساس، تولید محصولات متناسب با شرایط زیست‌محیطی منطقه و استفاده از راهکار‌های نوآورانه با حداقل آثار جانبی بر اکوسیستم‌های دریایی مورد تأکید قرار گرفت.

همچنین پیشنهاد شد مرکز تخصصی با محوریت وزارت نفت و مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه تولید مواد پراکنده‌ساز نفت با پایه زیستی و شرکت‌های مورد تأیید سازمان منطقه‌ای حفاظت از محیط زیست دریایی خلیج فارس و دریای عمان (راپمی) تشکیل شود.

این مرکز قرار است با ایجاد ظرفیت تخصصی و عملیاتی مشترک، زمینه برنامه‌ریزی، هماهنگی و اجرای اقدامات مقابله‌ای و پاکسازی آلودگی‌های نفتی و کاهش آثار آن بر محیط زیست ساحلی و دریایی کشور را فراهم کند.

تقویت تعاملات نهادی، هم‌افزایی ظرفیت‌های علمی و اجرایی و توسعه راهکار‌های فناورانه و بومی، از اهداف همکاری‌های مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نفت عنوان شده است.