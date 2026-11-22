رضا رادپور، عکاس عضو حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان رضوی، موفق به کسب رتبه نخست بخش بین‌المللی هفتمین دوره مسابقه جهانی «عکاسی کار» در ترکیه شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، رادپور گفت: اثر منتخب با موضوع تلاش کارگران در مزارع خربزه در شهرستان تربت‌جام و با استفاده از تجهیزات موبایل ثبت شده است.

وی با اشاره به سطح رقابت در این دوره از مسابقه گفت: «در هفتمین دوره از این جشنواره بین‌المللی، سه هزار و ۱۶۲ اثر از سراسر جهان به دبیرخانه ارسال شد که پس از طی مراحل داوری، تنها ۴۰ اثر به‌عنوان آثار برگزیده انتخاب شدند.

رادپور افزود: در بخش بین‌المللی این رقابت‌ها، رتبه نخست به عکاس ایرانی، رتبه دوم به عکاس مراکشی و رتبه سوم به عکاس بنگلادشی اختصاص یافت.

وی گفت:این موفقیت، نشان‌دهنده توانمندی هنرمندان خراسانی در ثبت لحظات واقعی و انسانی از محیط‌های کار و کشاورزی در سطح بین‌المللی است.