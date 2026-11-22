چهارمین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت در هفت بخش خانواده، رسانه، سازمان‌های مردم‌نهاد، دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی، مدیران و نخبگان روز سه‌شنبه سوم آذرماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.





به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، چهارمین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت با رویکرد شناسایی و معرفی تجربه‌های موفق، ایجاد انگیزه، ترویج الگوهای اثربخش و تقویت مشارکت عمومی و بین‌بخشی، فرصتی برای دیده‌شدن و تقدیر از فعالیت‌های شاخص در حوزه جوانی جمعیت فراهم می‌کند.

این رویداد در هفت بخش خانواده، رسانه، سازمان‌های مردم‌نهاد، دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی، مدیران و نخبگان برگزار می‌شود و فعالان و کنشگران این حوزه بر اساس عملکرد و فعالیت‌های خود در بخش‌های مختلف مورد ارزیابی و تقدیر قرار می‌گیرند.

بر اساس آمار نهایی، در مجموع ۳ هزار و ۲۲۷ مورد ثبت‌نام و مشارکت در بخش‌های هفت‌گانه این رویداد به ثبت رسیده است.

در میان بخش‌های مختلف، خانواده با ۲ هزار و ۷۳ ثبت‌نام بیشترین میزان مشارکت را به خود اختصاص داده است. پس از آن، بخش رسانه با ۲۸۸ ثبت‌نام و دستگاه‌های اجرایی با ۲۸۰ ثبت‌نام در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

همچنین در بخش نخبگان ۱۹۳ مورد، سازمان‌های مردم‌نهاد ۱۶۲ مورد، مدیران ۱۵۴ مورد و شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی ۷۷ مورد ثبت‌نام به ثبت رسیده است.