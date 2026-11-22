به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ غلام عباس حسینی گفت: با تکیه بر دانش و تخصص کارکنان، اجرای برنامه‌های تعمیراتی و بهره‌گیری از ظرفیت سازندگان داخلی، تمام تمهیدات لازم برای استمرار تولید ایمن و پایدار گاز اندیشیده شده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای آماده‌سازی پالایشگاه‌ها در آستانه فصل زمستان اظهار داشت: اجرای منظم برنامه‌های تعمیرات اساسی، نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه، آماده‌سازی تجهیزات و بازگرداندن واحد‌های آسیب‌دیده به مدار تولید، از مهم‌ترین اقداماتی است که با هدف افزایش آمادگی عملیاتی و تضمین پایداری تولید در دستور کار قرار گرفته است.

حسینی به تلاش‌های صورت‌گرفته برای بازسازی و احیای بخش‌های آسیب‌دیده پالایشگاه‌ها در جریان جنگ تحمیلی رمضان اشاره کرد و افزود: کارکنان متخصص مجتمع با تکیه بر دانش فنی، تجربه عملیاتی و روحیه مسئولیت‌پذیری، در شرایطی دشوار و با وجود محدودیت‌ها، برای بازگرداندن تأسیسات به چرخه تولید و حفظ ظرفیت عملیاتی پالایشگاه‌ها تلاش کردند؛ تلاشی که جلوه‌ای روشن از تعهد و توانمندی متخصصان ایرانی در صیانت از زیرساخت‌های راهبردی کشور است.

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی همچنین با تأکید بر نقش سازندگان و شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی در تأمین تجهیزات و قطعات مورد نیاز پالایشگاه‌ها بیان کرد: بهره‌گیری از توان تولیدکنندگان داخلی و ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، در کنار دانش و تخصص نیرو‌های عملیاتی، نقش مهمی در تأمین نیاز‌های فنی، تسریع در اجرای تعمیرات و کاهش وابستگی به منابع خارجی داشته است.