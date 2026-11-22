فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه از مهار و توقیف ۴۰۱ رأس دام قاچاق در ۲ عملیات جداگانه از طریق مرزداران هنگ‌های مرزی قصرشیرین و پاوه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سردار کیاست سپهری گفت: مرزداران هنگ مرزی قصرشیرین در راستای مقابله با قاچاق احشام و کنترل و پایش نوار مرزی، موفق شدند از خروج غیرقانونی ۲۰۸ رأس دام سبک از کشور جلوگیری کنند.

وی افزود: در عملیاتی جداگانه، مرزداران هنگ مرزی پاوه نیز با هوشیاری و اشراف اطلاعاتی، ۱۰۵ رأس دام سبک (گوسفند) و ۸۸ رأس گاو را پیش از خروج غیرقانونی از کشور مهار و توقیف کردند.

فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه با اشاره به توقیف مجموع ۴۰۱ رأس دام قاچاق در این دو عملیات افزود: برابر اعلام کارشناسان، ارزش ریالی احشام مکشوفه ۳۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است.