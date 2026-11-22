به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۹ امروز یکشنبه اول آذرماه آبان‌ماه، شاخص کیفیت هوا بر اساس اندازه‌گیری ذرات ۲.۵ میکرون در آبادان با ۱۵۹، خرمشهر با ۱۶۰، اهواز با ۱۶۹، ملاثانی و گتوند با ۱۵۵، شوشتر با ۱۷۱، هویزه با ۱۵۲ و هندیجان با ۱۶۹ میکروگرم بر مترمکعب در وضعیت ناسالم و قرمز قرار گرفتند.

بر این اساس هوای دزفول، شوش، ماهشهر، آغاجاری و بهبهان در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و نارنجی بوده است.

همچنین هوای لالی، اندیکا، باغملک، رامهرمز و رامشیر در وضعیت قابل قبول و هوای دزپارت در وضعیت پاک بوده است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.