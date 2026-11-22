برنامه‌های «به قلم بانو»، با معرفی کتاب «کل‌کل قجری»، «مستند فرهنگ»، با بررسی ابعاد علمی، فرهنگی و ادبی «پدر ویرایش ایران»، «فرهنگشهر» با سفر به مهد تاریخ و طبیعت مازندران و «بحث روز»، با بررسی نقش بسیج در میدان جنگ و روایت‌گری، از شبکه‌های رادیویی پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه ادبی «به قلم بانو»، با معرفی کتاب «کل‌کل قجری» نوشته فرزانه زینلی، مخاطبان را با اثری متفاوت در حوزه طنز تاریخی و بازخوانی متون ادبی دوره قاجار آشنا می‌کند.

کتاب «کل‌کل قجری» با عنوان فرعی «حاشیه بر تأدیب‌النسوان و معایب‌الرجال با اضافات»، اثری است که با نگاهی طنزآمیز به دو متن تاریخی از دوران قاجار می‌پردازد؛ «تأدیب‌النسوان» که از نگاه مردانه به آداب و رفتار زنان می‌پردازد و «معایب‌الرجال» نوشته بی‌بی‌خانم استرآبادی که در پاسخ به آن، رفتار‌ها و باور‌های مردان را به نقد می‌کشد.

فرزانه زینلی در این اثر با گردآوری و افزودن حاشیه‌ها و توضیحات طنزآمیز، زمینه گفت‌وگویی میان متون تاریخی و نگاه امروزی را فراهم کرده است. این کتاب با بازخوانی دو روایت متفاوت از روابط زن و مرد در جامعه قاجاری، مخاطب را با بخشی از تاریخ اجتماعی ایران، باور‌های رایج آن دوران و شیوه‌های طنز و انتقاد در ادبیات گذشته آشنا می‌کند.

در این قسمت از برنامه «به قلم بانو»، ضمن معرفی کتاب و بررسی فضای طنزآمیز و تاریخی آن، به ماجرای شکل‌گیری دو متن «تأدیب‌النسوان» و «معایب‌الرجال» و تقابل دیدگاه‌های مطرح‌شده در آنها پرداخته می‌شود. همچنین بخش‌هایی از کتاب برای شنوندگان خوانده خواهد شد تا مخاطبان بیشتر با لحن و شیوه روایت این اثر آشنا شوند.

برنامه «به قلم بانو» با هدف معرفی آثار ادبی نویسندگان زن و آشنایی مخاطبان با تجربه‌های متنوع داستان‌نویسی و ادبی، به تهیه‌کنندگی هدیه درویش، روز‌های یکشنبه، سه‌شنبه و پنجشنبه ساعت ۲۱:۴۵ از رادیو صبا پخش می‌شود.

رادیو فرهنگ در برنامه «مستند فرهنگ»، ابعاد علمی، فرهنگی و ادبیِ زندگی زنده‌یاد استاد احمد سمیعی گیلانی، مشهور به «پدر ویرایش ایران»، ادیب، مترجم و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی را واکاوی می‌کند.

«مستند فرهنگ» در این قسمت با نگاهی به مسیر پربار زندگی زنده‌یاد احمد سمیعی گیلانی که از ۱۱ بهمن ۱۲۹۹ تا دوم فروردین ۱۴۰۲ در گستره فرهنگ و ادب این مرزوبوم زیست، نقش بی‌بدیل او را در بنیان‌گذاری ویرایش نوین، تدریس آیین نگارش و پرورش نسل‌های متعددی از ویراستاران و اهالی قلم بازخوانی می‌کند.

تهیه‌کنندگی این مستند رادیویی را معصومه علوی‌نکو بر عهده دارد و نگین خواجه‌نصیر به عنوان گوینده، روایتگر این مستند پرتره است که امروز ساعت ۱۹:۳۰ از رادیو فرهنگ پخش می شود.

برنامه «فرهنگشهر» رادیو فرهنگ امروز با سفر رادیویی به شهرستان تاریخی و گردشگری بهشهر در استان مازندران، ابعاد گوناگون تاریخ، فرهنگ، جاذبه‌های گردشگری و سبک زندگی مردمان این دیار را واکاوی می‌کند.

این برنامه از ساعت ۱۸ تا ۱۹ با رویکردی متفاوت میزبان مخاطبان خواهد بود تا زوایای پیدا و پنهان فرهنگ شهری و روستایی بهشهر را روایت کند.

در این برنامه، بخش «روی خط بلدیه» به گفت‌و‌گو با یاسر احمدی، شهردار بهشهر، اختصاص دارد تا برنامه‌های مدیریت شهری در حوزه توسعه گردشگری و حفظ بافت تاریخی بررسی شود. همچنین در بخش «بازارچه فرهنگشهر»، فرهنگ زندگی شهر بهشهر در گفت‌و‌گو با مهدی وظیفه‌شناس، مردم‌شناس و موسیقی‌دان، واکاوی می‌شود و مهدی صدفی، راهنمای گردشگری، در بخش «گذر فرهنگ» شنوندگان را با جاذبه‌های دیدنی این منطقه آشنا می‌کند.

روایت زندگی روستایی و جاذبه‌های روستای «پرکلا» نیز در بخش «چینه‌های کاهگلی» با همراهی هادی حیدری، دهیار این روستا، تقدیم مخاطبان می‌شود. بخش‌های جذاب «قدمتون سر چشم» و مشارکت مردمی از دیگر بخش‌های این برنامه است که با فضایی صمیمی اجرا می‌شود.

محمدرضا حاج‌حیدری تهیه‌کنندگی، نگین خواجه‌نصیر نویسندگی و گویندگی، بهار آزادی هماهنگی و آرمان ضیایی‌مهر بازیگری «فرهنگشهر» را بر عهده دارند.

برنامه «بحث روز» هم‌زمان با هفته بسیج، موضوع «بسیج در میدان روایت‌ها، دفاع از مرز‌های کشور تا مقابله با جنگ ترکیبی و رسانه‌ای دشمن» را بررسی می‌کند.

این برنامه امروز با بررسی نقش و ظرفیت‌های بسیج در مقابله با جنگ رسانه‌ای، عملیات روانی و جنگ ترکیبی، به تبیین جایگاه مشارکت مردمی در تقویت انسجام و امنیت ملی می‌پردازد.

در این برنامه، نقش بسیج در تحولات عرصه دفاعی و رسانه‌ای، مقابله با انتشار اخبار جعلی و روایت‌های تحریف‌شده، تقویت اعتماد عمومی و حفظ انسجام ملی واکاوی می‌شود.

همچنین تجربه نقش‌آفرینی بسیج در جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه (جنگ رمضان)، ضرورت شکل‌گیری بسیج رسانه‌ای حرفه‌ای و تربیت نیرو‌های متخصص در حوزه فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی از محور‌های این گفت‌و‌گو خواهد بود.

مهدی احمدی، معاون سیاسی سازمان بسیج و مهدی بختیاری، کارشناس مسائل دفاعی و مدیرکل سیاسی خبرگزاری تسنیم، مهمانان این برنامه هستند.

برنامه «بحث روز» به تهیه‌کنندگی فاطمه ربانی و کارشناسی‌اجرای محمدرضا قربانی، ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۴:۰۰، از رادیو ایران پخش می‌شود.