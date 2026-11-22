فرمانده انتظامی شهرستان اشکذر از دستگیری رمال و کلاهبرداری خبر داد که به بهانه دعا نویسی و رفع مشکلات مردم اقدام به اغفال آنها می‌کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ محمد حسین نبی پور گفت: با توجه به دریافت خبری مبنی بر فعالیت فردی در امر رمالی و فالگیری و ترویج خرافه گرایی در شهر اشکذر بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی ادامه داد: ماموران پس از هماهنگی قضائی، تحقیقات خود را در محل زندگی این فرد آغاز کرده و متوجه شدند که او با استفاده از ساده لوحی برخی از افراد اقدام به رواج خرافه گرایی کرده و باعث بروز مشکلات برای مراجعان و خانواده‌ها شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان اشکذر ضمن اشاره به دستگیری متهم و انتقال او به اداره پلیس گفت: متهم در بازجویی‌های انجام شده به فریب و اغفال شهروندان به بهانه رفع بیماری، بخت گشایی، مشکلات خانوادگی و.. اعتراف کرد.

نبی پور افزود: افراد رمال و فالگیر هیچ مشکلی را از زندگی شهروندان حل نخواهند کرد بلکه باعث بروز صدمات و مشکلات جدید و جبران ناپذیر خواهند شد.