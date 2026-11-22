



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، دبیر کمیته خادم‌الشهدای شهرداری شیراز، از برگزاری آیین استقبال و وداع با پیکر یک شهید گمنام امشب در بلوار شهید چمران شیراز خبر داد و گفت: این آیین هم‌زمان با شب وفات حضرت ام‌البنین(س) در منطقه یک شیراز برگزار می‌شود.

سعید جعفری با اشاره به میزبانی این کلان‌شهر از پیکر ۲۰ شهید گمنام تفحص‌شده دوران دفاع مقدس از کاروان «شاهدان بصیر» گفت: ساعت ۱۹ امشب، هم‌زمان با شب وفات حضرت ام‌البنین(س)، آیین استقبال و وداع با پیکر یک شهید گمنام در بلوار شهید چمران شیراز برگزار می‌شود و فردا نیز چهارمین شهید این مجموعه در محدوده همت جنوبی، واقع در منطقه چهار شیراز، میهمان مردم این منطقه خواهد بود.

جعفری با اشاره به میزبانی منطقه پنج شیراز از شهدای گمنام افزود: پیکر مطهر یکی از این شهدا روز ۲۲ آبان‌ماه، هم‌زمان با سالروز شهادت حضرت زهرا(س)، در بوستان شهدا تشییع و خاکسپاری شد و پیکر شهید دیگر نیز در روز ۲۸ آبان‌ماه در بوستان شهید مطهری به خاک سپرده شد تا این بوستان‌ها به پایگاه‌های دائمی ترویج فرهنگ ایثار تبدیل شوند.

وی در ادامه تصریح کرد: برنامه‌های میزبانی از این کاروان معنوی تداوم دارد و امشب نیز آیین استقبال و وداع با یک لاله فاطمی در شب وفات حضرت ام‌البنین(س) در بلوار شهید چمران، واقع در منطقه یک شیراز، برگزار می‌شود تا شهروندان در این نقطه نیز از عطر حضور شهید بهره‌مند شوند.