به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان نی ریز گفت: گزارشی مبنی‌بر تصادف رخ‌به‌رخ خودرو پژو ۴۰۵ با پراید در جاده نی ریز_سیرجان (روستای قطاربنه) به هلال‌احمر اعلام شد.

مهدی عبادی افزود: بلافاصله تیم عملیاتی نجاتگران هلال‌احمر با خودرو نجات به محل حادثه اعزام شدند.

او بیان کرد:این حادثه دو فوتی ۱۷ و ۲۷ ساله و یک مصدوم ۳۳ ساله به همراه داشت که نجاتگران پس از تثبیت و ایمن‌سازی صحنه، به انجام اقدامات امدادی و رهاسازی با ست هیدرولیک اقدام کردند و سپس مصدوم را برای ادامه روند درمانی به عوامل اورژانس و پیکر فوتی‌ها را به عوامل انتظامی تحویل دادند.