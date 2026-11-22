مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گلستان، از بازدید مسئول و کارشناس این اداره کل از واحدهای تولیدی اولویت اول صنایع غذایی شهرستان گرگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ فرهاد زارع با اشاره به اهمیت آمادگی واحد‌های تولیدی برای مقابله با کمبود احتمالی گاز طبیعی در فصل پاییز و زمستان پیش‌رو، گفت: این بازدید‌ها با هدف بررسی میزان ذخیره سوخت دوم، نحوه نگهداری سوخت جایگزین و ارزیابی آمادگی واحد‌های تولیدی برای مواجهه با ناترازی انرژی انجام می‌شود تا با اتخاذ تدابیر لازم، از بروز وقفه در فعالیت‌های تولیدی جلوگیری و استمرار تولید و حفظ اشتغال در استان تضمین شود.

زارع افزود: در جریان این بازدیدها، مخازن سوخت، دیگ‌های بخار، وضعیت کالیبراسیون دیگ‌ها، سیلندر‌های آتش‌نشانی، سیستم‌های اطفای حریق، میزان آلایندگی‌های محیط‌زیستی، وضعیت ایمنی و بهداشت محیط کار و همچنین مدیریت پساب واحد‌های تولیدی، مطابق با دستورالعمل‌ها و الزامات محیط‌زیستی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گلستان تصریح کرد: در این بازدیدها، ضمن شناسایی نقاط قابل بهبود و بررسی میزان آمادگی واحدها، راهکار‌های مناسب و توصیه‌های کارشناسی برای ارتقای ایمنی، بهداشت، مدیریت محیط‌زیست و آمادگی در برابر محدودیت‌های احتمالی انرژی ارائه شد.

وی خاطرنشان کرد: نظارت و ارزیابی مستمر واحد‌های تولیدی، به‌ویژه صنایع اولویت‌دار، در دستور کار اداره کل صمت گلستان قرار دارد تا با برنامه‌ریزی مناسب و آمادگی لازم، ضمن مدیریت شرایط ناترازی انرژی، از ظرفیت تولید استان صیانت شده و زمینه حفظ اشتغال و پایداری فعالیت‌های صنعتی فراهم شود.