معاون بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب استان قم از انجام عملیات احیا، ترمیم و مهندسی مجدد مجموع ۵۳ حلقه چاه آب شرب با هدف افزایش پایداری آبرسانی در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رضا انصاری، معاون بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب استان قم، با تأکید بر ضرورت ارتقای تاب‌آوری تأسیسات، از مجموعه‌ای از اقدامات فنی در جهت بهبود عملکرد منابع تأمین آب خبر داد.

وی اعلام کرد که در راستای برنامه‌های سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، ترمیم و بهسازی جدار ۱۷ حلقه چاه آب شرب و همچنین مهندسی مجدد ۳۶ حلقه چاه از جمله اقدامات کلیدی انجام شده است.

معاون بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب استان قم با اشاره به اقدامات در بخش مخازن و ایستگاه‌های پمپاژ، به بهسازی هفت باب مخزن آب شرب شهری و روستایی، بهسازی ایستگاه پمپاژ شکوهیه و نصب دو دستگاه الکتروپمپ جدید اشاره کرد.

رضا انصاری همچنین از اصلاح نقاط دارای خوردگی در خط انتقال سد ۱۵ خرداد، بهسازی تجهیزات زلال‌ساز و فیلتر‌های تصفیه‌خانه آب و اصلاح پمپ خط انتقال آب شست‌وشوی معکوس خبر داد.

وی در ادامه به اقدامات شبکه اشاره کرد و گفت: اصلاح و بازسازی خط انتقال ۴۰۰ میلی‌متری، توسعه ۵۰ انشعاب جدید و احداث پنج آب‌سار از جمله برنامه‌های اجرا شده است.

معاون بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب استان قم با اشاره به اهمیت مدیریت هوشمند، از نصب تجهیزات کنترلی و سنجش دما بر روی الکتروپمپ‌ها خبر داد که منجر به کاهش ۵۰ درصدی خرابی تجهیزات تابلو برق شده است.

رضا انصاری با اشاره به تقویت بخش امداد و حوادث، از خرید تجهیزات نشت‌یابی، راه‌اندازی واحد دوم امداد در مناطق پردیسان و قلعه‌کامکار و ارتقای نرم‌افزار‌های مدیریت شبکه به عنوان اقداماتی یاد کرد که با هدف کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها و افزایش سرعت رفع حوادث انجام شده است.