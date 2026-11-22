دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با برگزاری نشستی مشترک با وزارت ورزش و جوانان، بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌ها برای مقابله با چالش کم‌تحرکی و پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست راهبردی دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با حضور مشاور وزیر و مدیران ارشد وزارت بهداشت و وزارت ورزش و جوانان، با هدف تقویت همکاری‌های بین‌بخشی و آماده‌سازی زیرساخت‌های اجرای «برنامه ملی فعالیت بدنی» برگزار شد.

در این نشست، با توجه به تصویب برنامه ملی فعالیت بدنی در شورای عالی سلامت با حضور رئیس‌جمهور، بر اهمیت مقابله با کم‌تحرکی به عنوان عامل اصلی بیماری‌های قلبی‌عروقی، دیابت، سرطان و چاقی تأکید شد. شرکت‌کنندگان ضمن بررسی راهکارهای اصلاح سبک زندگی، بر جلوگیری از موازی‌کاری میان دستگاه‌ها در حوزه سلامت و ورزش تأکید کردند.

بر اساس تصمیمات این جلسه، دبیرخانه‌ای در وزارت ورزش و جوانان برای پیگیری برنامه ملی فعالیت بدنی تشکیل خواهد شد. همچنین مقرر گردید جلساتی با استانداران جهت پیگیری برنامه‌ها در سطح استان‌ها برگزار شود و سند پشتیبان این طرح با همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی تدوین گردد. در نهایت، برنامه‌ریزی‌ها برای رونمایی رسمی از مصوبه این برنامه در وزارت بهداشت آغاز خواهد شد.