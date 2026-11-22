فرمانده انتظامی شهرستان فلاورجان از دستگیری دو نفر از عوامل اصلی یک باند پنج‌نفره سرقت خبر داد که با زورگیری، طلا‌های یک مادربزرگ را به ارزش یک میلیارد تومان به سرقت برده بودند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سرهنگ مرتضی هادیان گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت به عنف طلاجات از یک شهروند در شهرستان، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات تخصصی و تحقیقات میدانی، موفق به شناسایی اعضای باند پنج‌نفره سرقت شدند که در جریان عملیات پلیسی، دو نفر از عوامل اصلی این سرقت دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان فلاورجان با اشاره به شیوه ارتکاب جرم گفت: متهمان با توسل به زور و تهدید، طلاجات متعلق به یک بانوی سالخورده را به سرقت برده بودند که ارزش اموال مسروقه برابر نظر کارشناسان بالغ بر یک میلیارد تومان برآورد شده است.

سرهنگ هادیان با تأکید بر استمرار تحقیقات برای شناسایی و دستگیری سایر اعضای این باند خاطرنشان کرد: پلیس با قاطعیت با سارقان و افرادی که امنیت و آرامش شهروندان را هدف قرار می‌دهند برخورد خواهد کرد.