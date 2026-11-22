



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یربول احمدوف، به همراه هیئتی از این کشور با حضور در منطقه آزاد سرخس، از ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ترانزیتی این منطقه بازدید کرد و در جریان نشست با مسئولان منطقه آزاد، مهم‌ترین مسائل و چالش‌های پیش روی رانندگان و فعالان حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی قزاقستان را مورد بررسی و تبادل نظر قرار داد.



احمدوف در جریان این بازدید با اشاره به اهمیت راهبردی منطقه آزاد سرخس در مناسبات اقتصادی و تجاری دو کشور اظهار داشت: «سرخس برای ما یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های ارتباطی جهت ورود به جمهوری اسلامی ایران و دسترسی از طریق این کشور به بازارهای اروپایی محسوب می‌شود و برخورداری از چنین موقعیت ممتازی، زمینه افزایش مبادلات تجاری و توسعه همکاری‌های حمل‌ونقلی میان ایران و قزاقستان را فراهم کرده است.»



وی با تأکید بر ضرورت تقویت مناسبات اقتصادی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک دو کشور افزود: هدف اصلی از این سفر، پیگیری فرآیندهای ترانزیتی، بررسی موانع موجود در مسیر تردد ناوگان حمل‌ونقل قزاقستان، ارتقای سطح خدمات‌رسانی به رانندگان و مهم‌تر از همه، فراهم‌سازی بستر مناسب برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری با جمهوری اسلامی ایران است.



سرکنسول جمهوری قزاقستان با اشاره به مزیت‌های اقتصادی و زیرساختی منطقه آزاد سرخس تصریح کرد: عبور کالاهای قزاقستان از مسیر این منطقه به مقصد ایران و سایر کشورها، از نظر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه و از لحاظ دسترسی به امکانات حمل‌ونقلی، مسیری مناسب و تسهیل‌کننده تجارت بین‌المللی است؛ موضوعی که می‌تواند نقش مؤثری در تقویت ارتباطات تجاری و افزایش ظرفیت مبادلات کالا میان کشورهای منطقه ایفا کند.



احمدوف همچنین امکانات لجستیکی، زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای و ظرفیت‌های ترانزیتی منطقه آزاد سرخس را از مزیت‌های برجسته این منطقه برشمرد و خاطرنشان کرد: برخورداری هم‌زمان از ظرفیت‌های حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای، موقعیتی ارزشمند برای سرخس ایجاد کرده است تا به‌عنوان یکی از مسیرهای مهم جابه‌جایی کالا، نقشی مؤثر در توسعه کریدورهای ارتباطی و گسترش مناسبات اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی با ایران و دیگر بازارهای بین‌المللی داشته باشد.



وی در ادامه، پیگیری مشکلات رانندگان قزاقستانی را یکی از محورهای اصلی این بازدید دانست و گفت: بررسی مسائل مرتبط با بیمه خودرو و شخص ثالث، آشنایی دقیق‌تر با قوانین و مقررات تردد در ایران، تسهیل فرآیندهای ورود و خروج و شناسایی موانع احتمالی در مسیر فعالیت رانندگان، از موضوعاتی است که با هدف روان‌سازی جریان حمل‌ونقل و کاهش مشکلات ناوگان ترانزیتی مورد توجه قرار گرفته است.



سرکنسول قزاقستان در پایان با ابراز خرسندی از ظرفیت‌های گسترده منطقه آزاد سرخس و اشاره به بازدید پیشین خود از این منطقه در حدود شش ماه گذشته، افزایش فعالیت‌ها و حجم تردد در این گذرگاه را نشانه‌ای از ظرفیت بالای آن برای توسعه همکاری‌های منطقه‌ای دانست و ابراز امیدواری کرد که با تداوم تعاملات و پیگیری مسائل مطرح‌شده، زمینه گسترش همکاری‌های اقتصادی و ترانزیتی نه‌تنها میان ایران و قزاقستان، بلکه با سایر کشورهای منطقه نیز بیش از پیش فراهم شود.