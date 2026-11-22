رئیس اداره بازآفرینی شهری اداره‌کل راه و شهرسازی خوزستان از پرداخت تسهیلات بازآفرینی شهری به ۱۲ واحد با مجموع اعتبار ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مؤید چعبی با اعلام اینکه پرداخت تسهیلات بازآفرینی شهری در استان را به جد پیگیر هستیم اظهار کرد: تسهیلات بازآفرینی شهری با هدف حمایت از مالکان و سازندگان، تشویق به نوسازی واحدهای فرسوده، ارتقای ایمنی ساختمان‌ها و بهبود کیفیت سکونت در محلات هدف پرداخت می‌شود.

وی با اشاره به پراکندگی جغرافیایی این تسهیلات بیان داشت: از مجموع واحدهای بهره‌مند، 9 واحد در شهر اهواز و عمدتاً در مناطق حصیرآباد، منبع آب و عامری قرار داشته و 3 واحد نیز در سایر محدوده‌های بافت فرسوده استان برای اجرای طرح‌های بازسازی و نوسازی مورد حمایت قرار گرفته‌اند.

رئیس اداره بازآفرینی شهری اداره‌کل راه و شهرسازی خوزستان در پایان تأکید کرد: پیگیری روند پرداخت تسهیلات و تسهیل دسترسی متقاضیان به این ظرفیت حمایتی با همکاری بانک مسکن به‌عنوان بانک عامل، با هدف شتاب‌بخشی به نوسازی بافت‌های فرسوده و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان ادامه دارد.