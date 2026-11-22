دادگاه تجدیدنظر ستان تهران رئیس سابق فدراسیون ژیمناستیک را به دو سال حبس تعزیری، انفصال دائم از خدمات دولتی، رد مال و پرداخت جزای نقدی محکوم کرد.

محکومیت رئیس سابق فدراسیون ژیمناستیک به دو سال حبس، انفصال دائم و رد مال

محکومیت رئیس سابق فدراسیون ژیمناستیک به دو سال حبس، انفصال دائم و رد مال



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران رئیس سابق فدراسیون ژیمناستیک را در پرونده اختلاس ارزی، به تحمل دو سال حبس تعزیری، انفصال دائم از خدمات دولتی، رد مال به مبلغ ۲۱ هزار و ۱۱۷ یورو و پرداخت جزای نقدی محکوم کرد.

بر اساس دادنامه قطعی صادرشده شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص پرونده رئیس سابق فدراسیون ژیمناستیک وی به اتهام اختلاس مجرم شناخته شد.

مطابق مندرجات این حکم قضایی، متهمه به عنوان رئیس وقت فدراسیون ژیمناستیک، درخواست تأمین ارز به مبلغ ۴۷ هزار و ۸۰۰ دلار را برای تسویه بدهی فدراسیون ایران به فدراسیون جهانی ژیمناستیک (FIG) ارائه می‌دهد که با موافقت وزارت ورزش و جوانان، معادل یورویی آن به میزان ۲۵ هزار و ۲۱۷ یورو در اردیبهشت ۱۳۹۷ به وی تحویل داده می‌شود.

نامبرده پس از بازگشت از اجلاس فدراسیون جهانی در کانادا (می ۲۰۱۸)، مدعی می‌شود که از محل این ارز، مبلغ ۴ هزار و ۱۰۰ یورو را بابت هزینه‌های سفر و ۲۲ هزار یورو را به صورت دستی بابت تسویه بدهی به فدراسیون جهانی پرداخت کرده است. با این حال، در جریان تحقیقات بازپرسی شعبه نهم دادسرای فرهنگ و رسانه، استعلام‌های رسمی از کمیته ملی المپیک و بررسی اسناد حسابداری فدراسیون جهانی (FIG) نشان داد که در تاریخ مذکور تنها مبلغ ۴ هزار و ۱۰۰ یورو در حساب فدراسیون جهانی ثبت شده و هیچ‌گونه سند رسمی مبنی بر پرداخت ۲۲ هزار یورو وجود ندارد. دادگاه همچنین مطالب ارائه‌شده از سوی متهمه در زمان تعلیق را فاقد وجاهت قانونی و غیرقابل استناد تشخیص داد.

هیئت قضایی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران با وارد دانستن تجدیدنظرخواهی دادسرای فرهنگ و رسانه، متهمه را مستند به ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به مجازات‌های زیر محکوم کرد:

رد مال: بازگرداندن مبلغ ۲۱ هزار و ۱۱۷ یورو به عنوان مال مأخوذه در حق فدراسیون ژیمناستیک.

جزای نقدی: پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر قیمت ارز مأخوذه در زمان وقوع بزه (مطابق با پاسخ استعلام از بانک مرکزی که توسط واحد اجرای احکام اخذ خواهد شد).

انفصال از خدمت: انفصال دائم از خدمات دولتی.

حبس: تحمل ۲ سال حبس تعزیری.

در پایان این دادنامه تصریح شده است که رأی صادرشده قطعی است.