معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از شناسایی و دستگیری چند نفر به اتهام فعالیت غیرمجاز در بازار طلا و ارز در محدوده خیابان ستارخان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ کارآگاه علی ساریخانی معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از شناسایی و دستگیری چند نفر به اتهام فعالیت غیرمجاز در بازار طلا و ارز در محدوده خیابان ستارخان خبر داد.

وی گفت: مأموران در پی اقدامات فنی و اطلاعاتی، دفتر افرادی را شناسایی کردند که بدون مجوز قانونی اقدام به خرید و فروش طلا و ارز، از جمله فروش اقساطی طلا، می‌کردند.

سرهنگ کارآگاه علی ساریخانی افزود: در بازرسی از این دفتر که فاقد جواز کسب و تابلو بود، اسناد و مدارکی مرتبط با فعالیت‌های غیرمجاز کشف شد.

به گفته معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد افراد دستگیرشده با سوءاستفاده از مدارک هویتی برخی افراد و تهیه سیم‌کارت به نام آنان، از طریق فضای مجازی با مشتریان ارتباط برقرار کرده و در پوشش فروش اقساطی طلا، اقدام به کلاهبرداری کرده‌اند.

وی میزان کلاهبرداری احتمالی در این پرونده را حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام و تصریح کرد: برای متهمان پرونده تشکیل شده و آنان به همراه مستندات کشف‌شده به مرجع قضایی معرفی شدند.