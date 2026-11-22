رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان: سه سارق خشن که با یک خودروی پژو ۲۰۶، زنان و افراد سالخورده را در نقاط شهر شناسایی کرده و با تهدید اموال آنها را به سرقت می‌بردند دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سرهنگ حسن‌علی اکبری گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت همراه با خشونت از بانوان و افراد سالخورده در نقاط مختلف استان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های تخصصی و اقدامات اطلاعاتی کارآگاهان نشان داد سه سارق با استفاده از یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶، در ساعات کم‌تردد و مکان‌های خلوت، طعمه‌های خود را که عمدتاً از میان بانوان و افراد مسن بودند، شناسایی و با تهدید سلاح سرد یا گرم، اقدام به زورگیری و سرقت اموال آنها می‌کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان با اشاره به شیوه خشونت‌آمیز ارتکاب این سرقت‌ها تصریح کرد: متهمان پس از تهدید و سرقت اموال مالباختگان، با استفاده از ابزار‌هایی از جمله سیم‌چین و خودروی مورد استفاده، از محل متواری می‌شدند.

به گفته وی: در پی اقدامات تخصصی، پیگیری‌های اطلاعاتی و عملیاتی کارآگاهان پلیس آگاهی، هویت اعضای این باند شناسایی و هر سه متهم دستگیر شدند.

سرهنگ علی اکبری با اشاره به پنج فقره سرقت منتسب به این افراد و ارزش تقریبی پنج میلیارد تومان اموال مسروقه، بر برخورد قاطع پلیس با سارقان خشن تأکید کرد.