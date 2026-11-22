به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان از انجام دومین دور بازرسی‌های میدانی کمیته ویژه نظارت بر فعالیت مجتمع‌های خدماتی‌رفاهی شمال استان خبر داد و گفت: صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از حوادث جاده‌ای، خط قرمز دستگاه قضایی است.

مجتبی قدیمی با اشاره به اجرای مأموریت پنجم سند تحول و تعالی قوه قضاییه در زمینه صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از تصادفات جاده‌ای اظهار کرد: در همین راستا، اعضای کمیته ویژه نظارت بر فعالیت مجتمع‌های خدماتی‌رفاهی، با محوریت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان، از ۶ مجتمع خدماتی‌رفاهی در حوزه‌های استحفاظی کرمان، راور و زرند بازدید کردند.

وی در تشریح جزئیات این بازرسی‌ها افزود: در جریان بازدید‌های انجام‌شده، مجتمع‌هایی که از نظر ارائه خدمات به مسافران وضعیت نامطلوبی داشتند یا ضوابط بهداشتی و ایمنی را رعایت نکرده بودند، شناسایی شدند و بررسی‌های لازم برای برخورد قانونی و اعمال محدودیت‌های مقتضی در دستور کار قرار گرفت. همچنین واحد‌های متخلف از سوی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اعمال قانون شدند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان با تأکید بر نقش ارتقای کیفیت خدمات در کاهش تخلفات و سوانح رانندگی بیان کرد: ارائه نشدن خدمات مناسب و استاندارد در این مجتمع‌ها، علاوه بر ایجاد زمینه بروز تخلفات صنفی و بهداشتی، می‌تواند احتمال وقوع حوادث ناگوار جاده‌ای را نیز افزایش دهد؛ از این رو دستگاه‌های متولی موظف هستند با برنامه‌ریزی دقیق و نظارت مستمر، تا رفع کامل نواقص و مشکلات این مراکز پیگیری‌های لازم را انجام دهند

قدیمی در پایان تاکید کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، روند نظارت بر مجتمع‌های خدماتی رفاهی را با جدیت ادامه می‌دهد و پیگیری‌ها تا حصول نتیجه نهایی و ارتقای استاندارد‌های خدمات‌رسانی در این مراکز به صورت مستمر دنبال خواهد شد.