به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد فراتی اظهار کرد: این دستگاه‌های ماینر غیرمجاز در مناطق شهرک برق، روستای سویسه، عین ۲، باهنر، بهارستان، گلدشت، اسلام آباد کشف و جمع آوری شده است.

وی با بیان اینکه اولویت نخست شرکت توزیع برق اهواز، پایداری شبکه برای مشترکان قانونی است افزود: هر دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز، عملا بخشی از توان تامین انرژی برای فعالیت‌های تولیدی، صنعتی و آسایش خانگی شهروندان را می‌بلعد بنابراین شناسایی و جمع‌آوری این مراکز، به‌عنوان یکی از اولویت‌های راهبردی این شرکت با جدیت و بدون اغماض در دستور کار قرار دارد.

فراتی بر لزوم مدیریت بهینه مصرف برق به ویژه در شرایط حساس شبکه تاکید کرد و گفت: سودجویی افرادی معدود از طریق استخراج غیرمجاز رمز ارز، حقوق عامه مردم و پایداری شبکه را به مخاطره می‌اندازد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق اهواز همچنین از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرمجاز در زمینه استخراج رمزارز، مراتب را از طریق شماره‌های اعلامی به این شرکت اطلاع دهند تا با اقدام به‌موقع، از بروز خسارت به شبکه سراسری جلوگیری شود.