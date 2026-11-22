به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حسن جهانیان، با اشاره به گستردگی شبکه راه‌های کشور گفت: بیش از ۳۰۰ هزار کیلومتر راه در کشور وجود دارد که نگهداری و پایش آن با استفاده از ظرفیت ادارات کل راهداری استان‌ها و ابزارهای نظارتی دنبال می‌شود.

وی افزود: دوربین‌های مستقر در محورهای مواصلاتی، گشت‌های راهداری و گزارش‌های مردمی از طریق سامانه ۱۴۱، منابع اصلی دریافت اطلاعات درباره وضعیت راه‌ها هستند. این اطلاعات به واحدهای اجرایی منتقل می‌شوند تا اقدامات لازم برای رسیدگی به موارد گزارش‌شده انجام شود.

جهانیان با اشاره به همکاری پیمانکاران و مشاوران با سازمان راهداری، از تأمین قیر، شرایط اقتصادی و وصول مطالبات به‌عنوان بخشی از موضوعات مورد توجه فعالان این حوزه نام برد. به گفته وی، گستردگی و تنوع فعالیت‌های سازمان در کنار محدودیت اعتبارات، بر روند پرداخت مطالبات پیمانکاران اثر گذاشته است. سازمان نیز تلاش می‌کند با استفاده از منابع مختلف، پرداخت حق‌الزحمه این مجموعه‌ها را پیگیری کند.

معاون راهداری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای همچنین نوسازی ماشین‌آلات را از نیازهای مهم اجرای پروژه‌های راهداری و آسفالتی دانست و گفت: تأمین تجهیزات به‌روز با دشواری‌هایی همراه است و برای رفع این محدودیت، همکاری بخش‌های دولتی، صنعت و نمایندگان مجلس مورد نیاز است.

وی با تأکید بر ارتباط کیفیت ماشین‌آلات با کیفیت نهایی پروژه‌ها اظهار کرد: تمام بخش‌های زنجیره تأمین آسفالت و اجرای آن باید از کیفیت مناسب برخوردار باشند و ضعف در هر یک از این حلقه‌ها می‌تواند بر نتیجه نهایی اثر بگذارد.

جهانیان ابراز امیدواری کرد با همکاری مجموعه‌های مرتبط، از سال آینده اقدامات مؤثرتری برای نوسازی ناوگان ماشین‌آلات پیمانکاران انجام شود.