به مناسبت هفته بسیج یک واحد ارغوان بافی با ظرفیت تولید بیش از ۱ هزار عددمصنوعات دستی در هفته در ارومیه به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، به مناسبت هفته بسیج یک واحد ارغوان بافی در ارومیه با حضور سرهنگ پاسدار مهدی رضوی به بهره‌برداری رسید.

مسئول این کارگاه ارغوان بافی با اشاره به این که کارگاه هنر ارغوان بافی برای نخستین بار در آذربایجان‌غربی راه اندازی شده است گفت: تقویت تولید ملی، توسعه هنر صنایع دستی و پرکاربرد بودن این محصول با کمترین هزینه از جمله ویژگی‌های هنر ارغوان بافی است.

خانم زهرا قربان نژاد با بیان این که ظرفیت تولید هفتگی این کارگاه بیش از ۱ هزار عدد است افزود: ۲۰۰ نفر هنرجو در این کارگاه به صورت مستقیم و غیر مستقیم مشغول فعالیت هستند.

سرگرد پاسدار امین حسین زاده نیز در حاشیه افتتاح این کارگاه از اختصاص بیش از ۴۰ میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از مشاغل خرد خانگی در شهرستان ارومیه خبرداد.