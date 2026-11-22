وزارت امور خارجه ترکیه اعلام کرد، مقامات رژیم صهیونیستی مانع ورود هزاران کانکس اهدایی این کشور به نوار غزه برای اسکان آوارگان فلسطینی می‌شوند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که تخریب گسترده مناطق مسکونی غزه، شمار زیادی از فلسطینیان را با بحران سرپناه مواجه کرده و محدودیت‌های ورود کمک‌های بشردوستانه به این منطقه همچنان ادامه دارد.

رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه نیز روز ۱۸ نوامبر در نشست فراکسیون حزب عدالت و توسعه در پارلمان این کشور، با انتقاد از محدودیت‌های رژیم صهیونیستی، بر آمادگی آنکارا برای ارسال خانه‌های پیش‌ساخته به غزه تأکید کرد و خواستار افزایش فشار کشور‌های اسلامی بر تل‌آویو شد.

هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه نیز پیش‌تر اعلام کرده بود که رژیم صهیونیستی به بهانه کاربرد دوگانه تجهیزات فلزی، از ورود کانکس‌ها به غزه جلوگیری می‌کند.

این در حالی است که سازمان ملل متحد از آماده بودن بیش از ۱۵۰ هزار چادر در خارج از غزه و ضرورت صدور مجوز ورود تجهیزات امدادی به این منطقه خبر داده است.

با نزدیک شدن فصل زمستان و تشدید بارندگی‌ها، شرایط زندگی آوارگان فلسطینی در غزه بیش از پیش بحرانی شده است.