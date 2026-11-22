سرلشکر حاتمی در پیامی به مناسبت هفته بسیج گفت: بسیج در مواجهه با توطئه‌ها و تهدیدات پیچیده دشمنان علیه استقلال، امنیت و تمامیت سرزمینی ایران نشان داد سدی مستحکم در برابر زیاده‌خواهی و محاسبات غلط دشمنان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر سرلشکر امیر حاتمی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، با صدور پیامی هفته بسیج را تبریک گفت.

متن پیام بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

هفته بسیج، یادآور یکی از ماندگارترین ابتکارات و یادگارهای راهبردی حضرت امام خمینی (ره) در تاریخ انقلاب اسلامی است؛ نهادی برخاسته از متن مردم و تجلی اراده، ایمان، بصیرت و روحیه ایثار ملتی که با تکیه بر سرمایه عظیم انسانی خود، پاسداری از انقلاب، استقلال، امنیت و عزت ایران اسلامی را رسالتی همگانی می‌داند.

بسیج با تدابیر ارزشمند قائد شهید امت، در حیات پربرکت خود، همواره در بزنگاه‌های حساس تاریخ انقلاب، حضوری مؤثر، مسئولانه و افتخارآفرین داشته و در عرصه‌های دفاع مقدس، مقابله با توطئه‌ها و تهدیدات دشمنان، محرومیت‌زدایی، سازندگی، امدادرسانی، خدمات اجتماعی، عرصه‌های علمی و فرهنگی و دفاع از امنیت و آرامش جامعه، جلوه‌های درخشانی از تعهد و وفاداری خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشته است. این کارنامه پرافتخار، گواهی روشن بر این حقیقت است که بسیج صرفاً یک تشکیلات نیست، بلکه فرهنگ و تفکری ریشه‌دار و برخاسته از ایمان، مردم‌باوری، مسئولیت‌پذیری و ایثار است.

شعار امسال هفته بسیج، «بسیج جانفدای مردم، امید مستضعفان»، بیانگر حقیقت وجودی این نهاد مردمی و پیوند ناگسستنی آن با مردم است. بسیج همواره در کنار مردم و برای مردم بوده و در سخت‌ترین شرایط، از حوادث و بلایای طبیعی تا عرصه‌های خدمت‌رسانی و محرومیت‌زدایی، با روحیه‌ای جهادی و بی‌ادعا به میدان آمده است. بی‌تردید، اعتماد و سرمایه اجتماعی مردم، بزرگ‌ترین پشتوانه و عامل ماندگاری و اقتدار بسیج به شمار می‌رود.

در دوره جنگ اخیر نیز، در مواجهه با توطئه‌ها و تهدیدات پیچیده دشمنان علیه استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور، حضور آگاهانه، شجاعانه و مسئولانه بسیجیان در کنار سایر نیروهای مسلح و آحاد ملت، بار دیگر ظرفیت بی‌بدیل این نیروی مردمی را آشکار ساخت و نشان داد که پیوند عمیق مردم با انقلاب و آمادگی آنان برای دفاع از میهن اسلامی، سدی مستحکم در برابر زیاده‌خواهی و محاسبات غلط دشمنان است.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام بسیج، فرارسیدن هفته بسیج را به آحاد بسیجیان سلحشور، خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران و ملت شریف ایران تبریک عرض می‌کنم و از مجاهدت‌ها و خدمات خالصانه این عزیزان قدردانی می‌نمایم.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرلشکر امیر حاتمی