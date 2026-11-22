به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این روز که بیشترین عرضه‌های امروز در تالار صنعتی و معدنی و پس از آن در تالار سیمان رقم می‌خورد.یک میلیون و ۷۵ هزار و ۴۱۰ تن محصول شامل ۹۲۱ هزار و ۲۵۰ تن سنگ آهن، ۱۳۳ هزار و ۵۰۰ تن آهن اسفنجی، ۱۰ هزار و ۴۰۰ تن تن آلومینیوم، ۸ هزار تن مس و ۲ هزار و ۲۶۰ تن روی در تالار صنعتی و معدنی روی تابلو می‌رود.

همچنین یک میلیون و ۶۸ هزار و ۲۰۶ تن سیمان در تالار سیمان عرضه می‌شود.

تالار صادراتی کیش میزبان عرضه ۱۶۱ هزار و ۲۰۱ تن محصول شامل ۹۳ هزار و ۱۶۸ تن سیمان، ۵۵ هزار تن کلینکر، ۱۲ هزار و ۵۲۰ تن قیر ۲۱۳ تن عایق رطوبتی و ۱۰۰ تن مواد شیمیایی است.

در تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی هم ۱۸ هزار و ۸۲۵ تن محصول عرضه می‌شود. این محصولات شامل ۹ هزار و ۶۷۶ تن مواد شیمیایی، ۵ هزار و ۴۲ تن قیر، ۳ هزار و ۵۳۶ تن مواد پلیمری و ۵۷۰ تن گاز‌ها و خوراک‌ها می‌شود.

در تالار فرعی هم ۵ هزار و ۸۴۰ تن محصول عرضه خواهد شد.